『VIVANT』11話、TVer歴代最高記録更新！ TVer全番組における単一エピソードの再生数記録をさらに伸ばす
日曜劇場『VIVANT』（TBS系／毎週日曜21時）第2シーズンがスタート。第1シーズンからの続きとなった第11話（7月26日放送）のTVerでの再生数が、配信開始から7日間で786万回を突破した（※TVer DATA MARKETINGにて算出 ※配信期間は7月26日〜8月1日 ※TVerにおけるVODのみ／解説放送版含む）。
【写真】約2年を経て前作直後から描く11話 場面写真ギャラリー
本作は大手商社の社員にして自衛隊の特殊部隊“別班”メンバーの乃木憂助（堺雅人）を主人公にしたアクション・アドベンチャー大作。2023年7月期に放送された第1シーズンでは、乃木が日本の公安警察をも巻き込みながら謎のテロ組織「テント」と戦う姿をスリリングに活写。壮大な映像と二転三転するストーリーが話題を呼び、社会現象を巻き起こした。第2シーズンは前作のラストシーン直後から物語が始まった。
7月31日には642万回再生を突破し、TVerの全番組における単一エピソードの再生数歴代最高記録を更新したばかり。それからわずか2日で114万回再生し、歴代最高記録の再生数を大きく伸ばした。
そして第12話は、8月2日21時より放送された。別班拉致事件の首謀者が遂に判明？ その人物は一体誰？ そして、乃木の前に超意外な人物が現れる？ 果たして、その人物は敵なのか、味方なのか？ 第11話からさらに飛躍するストーリー展開となる第12話にも多くの注目が集まった。
日曜劇場『VIVANT』は、TBS系にて毎週日曜21時放送。
【写真】約2年を経て前作直後から描く11話 場面写真ギャラリー
本作は大手商社の社員にして自衛隊の特殊部隊“別班”メンバーの乃木憂助（堺雅人）を主人公にしたアクション・アドベンチャー大作。2023年7月期に放送された第1シーズンでは、乃木が日本の公安警察をも巻き込みながら謎のテロ組織「テント」と戦う姿をスリリングに活写。壮大な映像と二転三転するストーリーが話題を呼び、社会現象を巻き起こした。第2シーズンは前作のラストシーン直後から物語が始まった。
そして第12話は、8月2日21時より放送された。別班拉致事件の首謀者が遂に判明？ その人物は一体誰？ そして、乃木の前に超意外な人物が現れる？ 果たして、その人物は敵なのか、味方なのか？ 第11話からさらに飛躍するストーリー展開となる第12話にも多くの注目が集まった。
日曜劇場『VIVANT』は、TBS系にて毎週日曜21時放送。