元NHKアナ・中川安奈、タイトなGパン＆へそ出しベースボールルックで野球観戦に反響
フリーアナウンサーの中川安奈が1日までにInstagramを更新。ヘソ出しルックを披露すると、ファンから「めちゃ綺麗」「可愛い〜」といった声が集まった。
【写真】元NHK女子アナ・中川安奈、グラビア撮影姿が「スタイル抜群」（8枚）
中川が投稿したのは、東京ドームで撮影されたオフショット。複数公開されている写真には、読売ジャイアンツとJORDAN BRANDがコラボしたユニフォームとデニムパンツをコーディネートした中川のソロショットや妹との2ショット。スタンドで観戦する姿が収められている。
ユニフォームをショート丈にアレンジして、引き締まったウエストをあらわにした中川の投稿にファンからは「安奈さんめちゃ綺麗です」「めっちゃくちゃ似合ってて可愛い〜」「お美しいです」「ベストジーニスト本命！」などの反響が寄せられている。
■中川安奈（なかがわ あんな）
1993年10月22日生まれ。東京都出身。大学卒業後の2016年、NHKにアナウンサーとして入局。秋田放送局、広島放送局を経て2020年に東京アナウンス室へ異動すると、スポーツアナウンサーとして活躍。「2024年パリオリンピック」では閉会式中継の実況を担当した。2025年3月にNHKを退職し、翌月からフリーアナウンサーとして活動している。
引用：「中川安奈」Instagram（＠nakagawa.anna1022）
【写真】元NHK女子アナ・中川安奈、グラビア撮影姿が「スタイル抜群」（8枚）
中川が投稿したのは、東京ドームで撮影されたオフショット。複数公開されている写真には、読売ジャイアンツとJORDAN BRANDがコラボしたユニフォームとデニムパンツをコーディネートした中川のソロショットや妹との2ショット。スタンドで観戦する姿が収められている。
■中川安奈（なかがわ あんな）
1993年10月22日生まれ。東京都出身。大学卒業後の2016年、NHKにアナウンサーとして入局。秋田放送局、広島放送局を経て2020年に東京アナウンス室へ異動すると、スポーツアナウンサーとして活躍。「2024年パリオリンピック」では閉会式中継の実況を担当した。2025年3月にNHKを退職し、翌月からフリーアナウンサーとして活動している。
引用：「中川安奈」Instagram（＠nakagawa.anna1022）