¡ÖÂçºå¤Î¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¤À¤±¤Î¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×50Âå¡¢174cm½÷À¤¬Ì¥¤»¤ë¥Ò¥ç¥¦ÊÁ¡ß¥æ¥Ë¥¯¥í¥³¡¼¥Ç¡¡¡Ö¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÈþ¤·¤¤¡×
¡Ö¥Ò¥ç¥¦ÊÁ¤ÏÂçºå¤Î¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¤À¤±¤Î¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¡×¡½¡½¤½¤ó¤Ê¥Ñ¥ó¥Á¤Î¤¢¤ë¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤ËThreads¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡¢50Âå½÷À¤ÎÂç¿Í¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¼Ì¿¿¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÈÄ¹174¥»¥ó¥Á¤À¤È¤¤¤¦½÷À¤¬ÃåÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ï¼çÌò¤È¤Ê¤ë¥ì¥ª¥Ñ¡¼¥ÉÊÁ¤Î¥ß¥Ç¥£¥¹¥«¡¼¥È¤Ë¡¢¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¹õ¥È¥Ã¥×¥¹¡£º¹¤·¿§¤ÇÀÖ¤Î¾®Êª¤ò¹ç¤ï¤»¤¿ÌÜ¤ò°ú¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï10Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤òµÏ¿¤·¡¢¡Ö¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÈþ¤·¤¤50Âå¤Ê¤ó¤À¡×¤ÈÀä»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Ò¥ç¥¦ÊÁ¡ß¥æ¥Ë¥¯¥í¥³¡¼¥Ç¡×50Âå½÷À¡¦174¥»¥ó¥Á¤Îµ»
Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤ÏÆü¾ï¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ê¤É¤òSNS¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢quiche¤Èpenne¤µ¤ó¡Ê@quicheandpenne¡Ë¡£º£²ó¤Î¥³¡¼¥Ç¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¥º¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥È¡¼¥Þ¥¹¥Þ¥°¥Ñ¥¤¡×¤Î¥ì¥ª¥Ñ¡¼¥ÉÊÁ¥¹¥«¡¼¥È¤Ë¡¢¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¹õ¤¤¥È¥Ã¥×¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£ÀÖ¤¤¥Ð¥Ã¥°¤È¥ê¥Ã¥×¤ò¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Öº£²ó¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ï¡¢½Õ²Æ¤Î¥ì¥ª¥Ñ¡¼¥ÉÊÁ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥«¡¼¥È¤Ï¥³¥Æ¥³¥Æ¤Ë¸«¤¨²á¤®¤Ê¤¤ÊÁ¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë·Á¡¢Ä¹¤µ¤â¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬°¤¯¸«¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÖ¤Î¾®Êª¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ì¥ª¥Ñ¡¼¥É¤«¤éÌÜÀþ¤ò¾¯¤·³°¤»¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤ÏÉáÃÊ¤«¤é¥æ¥Ë¥¯¥í¤äGU¡¢SHEIN¤Ê¤É¥×¥Á¥×¥é¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤½¤¦¡£¥×¥Á¥×¥é¤È¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÉþ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤È¤¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÈ©¿§¤äÂÎ·¿¤Ë¹ç¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁª¤Ó¡¢À¶·é´¶¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖºÇ¶á¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤«¤±¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°ÊÁ°¤ÏÂçºå¤Î¾¦Å¹³¹¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥¢¥Ë¥Þ¥ëÊÁ¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ä¥»¡¼¥¿¡¼¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¤´Ç¯ÇÛ¤ÎÊý¤¬·ë¹½¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¥Ü¡¼¥À¡¼¤ä¿å¶ÌÌÏÍÍ¤ò¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢ÇÉ¼ê¤À¤±¤É¤½¤ì¤¬¤Ê¤ó¤À¤«¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¤Æ¡£²¿¤«¥Ñ¥ó¥Á¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤ò1ÅÀ¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤È¸µµ¤¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤Ã¤ÈÀèÇÚÊý¤â¤½¤¦¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤Ê¡Á¤È¡×
º£²ó¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¼Ì¿¿¤Ï·Ú¤¤µ¤»ý¤Á¤ÇÅê¹Æ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤È¿¶Á¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¤Ä¤Ã¤³¤ß¤É¤³¤íËþºÜ¤ÊÅê¹Æ¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë²¹¤«¤¤¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¡Ø¤Þ¤¿»Å»ö¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤³¡ª¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¤Î¤Ç´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤Ï¡¢ÇÉ¼ê¤ÊÊÁÊª¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤¿¤á¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ±À¤Âå¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤³¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤¹¤Ç¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤¿¤«¤é¤³¤½»÷¹ç¤¦·Á¤ä¿§¡¢ÊÁ¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤â¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤³«Âó¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×