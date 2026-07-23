41ºÐ¡¦»³²¼ÃÒµ×¡¢¡Ö·ëº§´êË¾¡×¤òÂ¨Åú¡¡¹¾Æ¬2:50¤ÈËÜ²»¥È¡¼¥¯¡Ö¸ÉÆÈ¤È¸þ¤¹ç¤¦»þ¤â¤¢¤ë¡×¡¡ÆÈ¿ÈÀ¸³è¤Î³ëÆ£¤ÈÁÇ´é
¡¡²Î¼ê¡¦ÇÐÍ¥¤Î»³²¼ÃÒµ×¡Ê41¡Ë¤¬20Æü¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¹¾Æ¬2¡§50¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥¨¥¬¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤ËÅÐ¾ì¡£2¿Í¤Ï¡¢¥³¥¹¥È¥³¤ÇÇúÇã¤¤¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¸ß¤¤¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤äÆÈ¿ÈÀ¸³è¡¢·ò¹¯´ÉÍý¤Î¤¿¤á¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°½¬´·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¡×»³²¼ÃÒµ×¤¬ÌÀ¤«¤¹¡È·ëº§´êË¾¡õÆÈ¿È¤Î³ëÆ£¡É
¡¡Æ°²è¤Ç¡¢ÆÈ¿È¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤¿»³²¼¤Ï¡Ö»Å»öÊÁ¡¢¿§¡¹¤Ê¾ì½ê¤Ø¹Ô¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤»þ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢²¿¤âµ¤¤Ë¤»¤º¿È1¤Ä¤Ç¼«Í³¤Ë¹Ô¤±¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤µ¡×¤È¡¢¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î·Ú¤µ¤òµó¤²¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡Ö¤½¤ÎÊ¬¡¢¸ÉÆÈ¤È¸þ¤¹ç¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤»þ¤â¤¢¤ë¡£¤É¤Ã¤Á¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê³èÌö¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ëÆÈ¿È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³ëÆ£¤âÁÇÄ¾¤ËÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·ëº§´êË¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£»³²¼¤Ï¡Ö¡Ê·ëº§´êË¾¤Ï¡Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¡¢¹¾Æ¬¤é¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç·Ð¸³¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¤Î´Ø¿´¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ê»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¢¤È¸À¤Ã¤¿¤é¤¢¤ì¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ì¤Ð¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÌÀ³Î¤Ê´ü¸Â¤ÏÀß¤±¤º¤È¤â¡¢¼«Á³¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ä¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ËÂÐ¤·¤ÆÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö²¶ÃË¤À¤±¤É·ëº§¤·¤¿¤¤¤ï¡×¡Ö¸¬µõ¤À¤·Í¥¤·¤¤¤·ÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Ö»³P¿Í¤ÎÎÉ¤µ¤¬Þú¤ß½Ð¤Æ¤ë¡ª¡×¡ÖÆ±À¤«¤é¤â¹û¤ì¤é¤ì¤ë¤Ã¤Æ¿Í¤È¤·¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤«¤é¤À¤è¤Í¡ª¡×¡Ö»³P¡¢¿´¤â¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¤Æ¡Ä¡×¤Ê¤É¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¡×»³²¼ÃÒµ×¤¬ÌÀ¤«¤¹¡È·ëº§´êË¾¡õÆÈ¿È¤Î³ëÆ£¡É
¡¡Æ°²è¤Ç¡¢ÆÈ¿È¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤¿»³²¼¤Ï¡Ö»Å»öÊÁ¡¢¿§¡¹¤Ê¾ì½ê¤Ø¹Ô¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤»þ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢²¿¤âµ¤¤Ë¤»¤º¿È1¤Ä¤Ç¼«Í³¤Ë¹Ô¤±¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤µ¡×¤È¡¢¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î·Ú¤µ¤òµó¤²¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡Ö¤½¤ÎÊ¬¡¢¸ÉÆÈ¤È¸þ¤¹ç¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤»þ¤â¤¢¤ë¡£¤É¤Ã¤Á¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê³èÌö¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ëÆÈ¿È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³ëÆ£¤âÁÇÄ¾¤ËÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ê»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¢¤È¸À¤Ã¤¿¤é¤¢¤ì¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ì¤Ð¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÌÀ³Î¤Ê´ü¸Â¤ÏÀß¤±¤º¤È¤â¡¢¼«Á³¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ä¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ËÂÐ¤·¤ÆÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö²¶ÃË¤À¤±¤É·ëº§¤·¤¿¤¤¤ï¡×¡Ö¸¬µõ¤À¤·Í¥¤·¤¤¤·ÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Ö»³P¿Í¤ÎÎÉ¤µ¤¬Þú¤ß½Ð¤Æ¤ë¡ª¡×¡ÖÆ±À¤«¤é¤â¹û¤ì¤é¤ì¤ë¤Ã¤Æ¿Í¤È¤·¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤«¤é¤À¤è¤Í¡ª¡×¡Ö»³P¡¢¿´¤â¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¤Æ¡Ä¡×¤Ê¤É¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£