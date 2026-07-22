歌手で俳優の三山凌輝（27）が女優・花乃(かの)まりあ（33）と“不適切な関係”にあることが「週刊文春」の取材でわかった。2人は公演中のミュージカル『愛の不時着』で共演している。

【写真多数】ミュージカルで共演中の三山凌輝と花乃まりあ。ホテルから出る2人の様子も…スクープ写真をすべて見る



三山凌輝 ©文藝春秋／撮影＝吉田暁史

2025年8月に趣里と結婚

かつて人気ボーイズグループ「BE:FIRST」のメンバーとして活動していた三山は、インフルエンサーに総額1億円以上を貢がせていたことが発覚し、後にグループを脱退。日本を代表する名優・水谷豊（74）の愛娘・趣里（35）と出会い、昨年8月に結婚を発表し、子供も生まれた。

そんな三山が結婚後、初めて俳優としてファンの前に登場したのが『愛の不時着』だった。同名の韓国ドラマは言わずと知れたラブストーリー。その日本人キャスト版ミュージカルの主役に三山は抜擢され、ヒロインを務めるのが花乃である。花乃は元宝塚花組トップ娘役で、2017年に退団し、以降はテレビ・舞台を中心に活躍。彼女も夫と子供がある身だ。

しかし、ある舞台関係者が明かす。

「天王洲アイルのスタジオで稽古が始まったのは、5月28日のことです。稽古を通じ、三山さんは花乃さんに急接近。プライベートでも会うようになりました」

そして公演が始まった翌日、休演日の7月13日のことだった。

高級シティホテルへ…

午後、愛車のランボルギーニで自宅を出た三山は、港区南青山の骨董通りに向かった。路上で待機していた花乃は、慣れた様子で運転席の右側に乗り込む。午後3時過ぎ、ランボルギーニは、新宿の高級シティホテルの地下駐車場へと吸い込まれていった。

だが、2人がシティホテルへ行ったのは、この日だけではなかったのだ――。

事務所は「不適切な行動であった」と事実関係を認める

2人の事務所に聞くと、「不適切な行動であったと深く反省しております」（三山の事務所）、「不適切な行動であったと重く受け止めております」（花乃の事務所）と、事実関係を認めた。

7月22日（水）12時配信の「週刊文春 電子版」および7月23日（木）発売の「週刊文春」では、三山と花乃が『愛の不時着』の稽古で親密になる様子、連日にわたるシティホテルでの密会、三山と趣里の本当の夫婦関係などについて、写真と共に詳報している。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 週刊文春2026年7月30日号）