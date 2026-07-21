タレントの伊集院光（58）が20日深夜放送のTBSラジオ「伊集院光 深夜の馬鹿力」（月曜深夜1・00）に出演。23年の放送開始時から月曜レギュラーを務めているフジテレビ「ぽかぽか」を一時降板することを発表した。

冒頭で「先週もちょっと泣き言を言いましたけど、もう腰が限界です」と切り出した伊集院。

「いくつかの腰に負担がかかる仕事を、申し訳ないが出演見合わせをさせてもらいたいっていう流れになってきて」と説明し「一応今月いっぱいで『ぽかぽか』いったん…まぁ、いったん休むなんていう生意気な、もう芸能界はもうイス取りゲームなんで、そこは取られちゃうかもしれない」と7月いっぱいで“一時降板”すると発表した。

また、長年準レギュラーを務めているテレビ朝日「クイズプレゼンバラエティー Qさま!!」についても、らせん階段状のスタジオセットが腰に負担がかかると説明。「階段じゃない回の短いやつとかは、声かけてくるとは言ってたけども、ちょっとね」としながらも「とりあえずその『Qさま』と『ぽかぽか』は、腰は限界だっていうことで。なんて言うんですか、やめさせてもらうって言い方以外の何かないかな。ご退席させていただくということになったんだけど」と説明した。