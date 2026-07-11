意外と知らない新幹線の裏側。1日8本しか停車しない「幻の最下位駅」の罠

最大傾斜31%の過酷な国道。大阪と奈良を隔てる「巨大な壁」を貫いた先人たちの執念

「時給換算で3000円」で決めるのが正解！所沢～秩父ルート、大回り高速か下道かの究極の選択