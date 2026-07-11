意外と知らない神奈川県唯一の村。駅も国道もない「完全なる陸の孤島」のアクセス網
YouTubeチャンネル「交通系検証チャンネル」が「【陸の孤島】駅も国道もゼロ 神奈川唯一の村へ」を公開した。動画では、交通検証人が神奈川県唯一の村である「清川村」を訪れ、鉄道の駅も国道も通っていない同村の交通事情とリアルなアクセス網について検証している。
新宿駅からロマンスカーで本厚木駅へ向かい、そこから神奈中バスで清川村を目指す交通検証人。清川村は「完全なる陸の孤島」であり、本厚木駅からのバスが「まさに村人たちの命綱とも言える路線」であると説明する。約40分の乗車を経て、道の駅などが集まる村の心臓部、清川村役場前に到着した。
その後、村の北部にある宮ヶ瀬エリアへ向かうため、再びバスに乗車する。宮ヶ瀬エリアはダム建設によって集落が水没した歴史を持つが、現在は観光地として整備されている。動画内では、宮ヶ瀬湖畔の遊覧船が運休していたため、歩いて吊り橋「水の郷大つり橋」を渡り、宮ヶ瀬ダムのダムサイトへと向かう過酷な徒歩ルートが収められている。
ダムサイトに到着後は、かつてダム工事で利用されたケーブルカー「インクライン」に乗車し、急勾配を下る様子をレポート。さらに歩みを進め、隣接する愛川町のバス停「石小屋入口」にたどり着く。しかし、乗り換え予定のバス路線が廃止見込みであり、次のバスまで1時間近く待機することになるという、公共交通機関の利用ならではの厳しい現実が映し出されている。
本動画を通して、清川村の豊かな自然や観光地の魅力だけでなく、車を持たない訪問者にとっての移動の難しさが浮き彫りとなった。都市部から近い場所にありながら独自の交通課題を抱える村のリアルな姿は、生活インフラとしての交通網の重要性を改めて考えさせる内容となっている。
新宿駅からロマンスカーで本厚木駅へ向かい、そこから神奈中バスで清川村を目指す交通検証人。清川村は「完全なる陸の孤島」であり、本厚木駅からのバスが「まさに村人たちの命綱とも言える路線」であると説明する。約40分の乗車を経て、道の駅などが集まる村の心臓部、清川村役場前に到着した。
その後、村の北部にある宮ヶ瀬エリアへ向かうため、再びバスに乗車する。宮ヶ瀬エリアはダム建設によって集落が水没した歴史を持つが、現在は観光地として整備されている。動画内では、宮ヶ瀬湖畔の遊覧船が運休していたため、歩いて吊り橋「水の郷大つり橋」を渡り、宮ヶ瀬ダムのダムサイトへと向かう過酷な徒歩ルートが収められている。
ダムサイトに到着後は、かつてダム工事で利用されたケーブルカー「インクライン」に乗車し、急勾配を下る様子をレポート。さらに歩みを進め、隣接する愛川町のバス停「石小屋入口」にたどり着く。しかし、乗り換え予定のバス路線が廃止見込みであり、次のバスまで1時間近く待機することになるという、公共交通機関の利用ならではの厳しい現実が映し出されている。
本動画を通して、清川村の豊かな自然や観光地の魅力だけでなく、車を持たない訪問者にとっての移動の難しさが浮き彫りとなった。都市部から近い場所にありながら独自の交通課題を抱える村のリアルな姿は、生活インフラとしての交通網の重要性を改めて考えさせる内容となっている。
YouTubeの動画内容
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