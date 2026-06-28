〈どうせ人気取りのためにボランティアとか行ってるんでしょうって、この23年間たくさん言われてきました。でもそんなことも笑い飛ばせるのは、自分できちんと現場を見てきたから。別に偽善者と呼ばれてもいいんです〉

【画像】園遊会での風情ある和服姿、陣内智則とのド派手披露宴、片岡愛之助と金屏風前での2ショット…藤原紀香55歳の“波乱万丈”を写真で見る

そう語りかけたのは、4月から大阪・関西大学の客員教授となった藤原紀香。6月28日で55歳の誕生日を迎えた。



2025年7月、大阪・関西万博の式典に出席した藤原紀香 ©︎時事通信社

就任を目前にした3月末、関大・千里山キャンパスで行われた校友会主催の講演会で、学生やOB・OG約600名に向かい、これまで訪れたアフガニスタンやカンボジアの教育をテーマにスピーチを行ったという。

昨年の大阪・関西万博で経産省から日本館名誉館長に任命された際も、かつては園遊会でも風情ある和服姿を見せた紀香。

「その日の彼女は桜色のパンツスーツに、自身が主宰するNPO法人『スマイルプリーズ世界子ども基金』のロゴ入りのオリジナルTシャツを着ていました。さすがのスタイルと美貌に、ホールの舞台袖から登場したときには会場がどよめきました」（スポーツ紙記者）

2022年度から客員教授となっている片岡愛之助と夫婦そろっての客員教授就任というニュースでもあり、まるで母校凱旋の歓迎のようだったという。

「彼女の恋愛遍歴が注目の対象だった」

ところが4月1日には、“ほんとうの母校”で紀香の【ご入学おめでとうございます】というビデオメッセージが流された。2023年度から男女共学となった神戸親和大学（旧・神戸親和女子大学）が神戸ポートピアホテルで開催した入学式だ。

「西宮で生まれ育った彼女は、中学・高校・大学と親和女子に通いました。大学生のときに第24回ミス日本に母が勝手に応募し出場、見事にグランプリを勝ち取った。その後東レやアサヒビールのキャンペーンガールを務めて売れだした」（同前）

地元、阪神淡路大震災での経験と想いをもって上京。またたく間に全国区のひのき舞台に躍り出たのだ。

「キムタクと共演した『ラブジェネレーション』などで女優業にもはばたく一方で、常に風水とか水素水やパワーストーンとか、スピリチュアル系でニュースになりがちでした。紀香の勧めたモノは必ず売れるので（笑）。でも芸能マスコミ的にはやはり彼女の恋愛遍歴が注目の対象だった」（同前）

共演俳優、格闘家に関西出身のヴォーカリスト。いくつもの交際報道を経て、最初の結婚相手は世間を驚かせた。

披露宴を生中継→陣内の度重なる浮気がバレて…

お笑いタレントの陣内智則と2006年末に結納を発表し、翌07年5月にはホテルオークラ神戸で約600名を招いて華々しく披露宴を行ったのだ。

「生中継した読売テレビでは、最高視聴率40％超えという驚異的数字を叩き出した。あんな派手な芸能人同士の披露宴はあれ以来ないでしょう。当時はいまほど売れっ子芸人ではなかった陣内は、『逆玉婚』、『格差婚』と揶揄されましたが、年下の芸人を相手に選んだ紀香の株は上がったように思えました」（同前）

陣内がたどたどしく、コブクロの「永遠にともに」をピアノ弾き語りした光景を覚えてる人も多いだろう。

ところが、この結婚は長くは続かなかった。結婚後、陣内の度重なる浮気がバレたのだ。

「2009年3月。藤原家と陣内家の両親を含む6人で“家族会議”の席が設けられましたが、実情は藤原家から陣内本人に向けた集中砲火だった。『なぜ娘をこんな目に遭わせたんだ！』と怒鳴られた陣内は、説明の隙も与えられなかった。なんとか謝罪と改心を告げ離婚回避に一縷の望みを持っていたが、知らぬ間に藤原家に離婚届を出されていました。

紀香の母は、『わたしの宝物で最高傑作』と自らの娘を言うこともあったくらいですから、集まった記者に対しても『すべて（陣内の）異常な女性関係が悪い。娘を泣かせた』と言い切りました」（芸能デスク）

順調な芸能生活で受けた“初めての傷”

紀香からしてみれば順調な芸能生活で「初めての傷」だった。600人規模の披露宴を生中継し、芸能界中から祝われた結婚に失敗したことになってしまったのだ。

「陣内は芸人ですから、ある時点から番組で明石家さんまなどにイジられて『俺がウワキしたからや！』とネタに昇華する。テレビ局や撮影スタジオなどでは、元夫婦が絶対に遭遇しないようにスタッフが気をまわしていたけれど、紀香のほうは誰もイジれなかった。

でも、さすが紀香なんですよ。きちんとブロードウェイミュージカルの日本版に挑戦したり、NPO法人を立ち上げて世界各国の子どもたちのために活動したり、日本赤十字社の広報特使としての役割も長く務め海外視察にもきちんと通っています」（同前）

「梨園の妻」になっても芸能活動を続けられたワケ

2016年、歌舞伎俳優の片岡愛之助と再婚。自らの俳優業や慈善的活動のほかに「梨園の妻」という肩書が増えた。

「正直なところ、これで自身の芸能活動は控えざるをえないだろうと思っていました。歌舞伎俳優の妻は後援してくださる方や企業に日々お手紙を書き季節の贈り物をし、夫の公演期間中は劇場でご挨拶をする生活になります。それをこなすと、ほかのことをする時間なんてない。

でも愛之助は理解があった。『歌舞伎のことはできる範囲でいいから、一緒に芸の道に精進しましょう』と結婚の際に言ったそうです。紀香は『それがありがたかった』とたびたび言っていました。

実は、愛之助と交際する前に紀香と付き合っていた当時のヒルズ族アナリストは、『結婚なんてしない』と言い切ったことで彼女から別れてしまった。いちど失敗しても、やっぱり『幸せな結婚』に憧れているんだなと思った」（歌舞伎関係者）

愛之助の公演中、紀香は劇場受付に立ち…

4月は愛之助が愛知で公演中だったが、自らの仕事の合間を縫い紀香は劇場受付に立っていたという。

全国を飛び回る仕事のほかに、頻繁にSNSも更新し、今年は自らが出演する舞台が3本もある。

「つい先日、忙しそうだねと声をかけたら、『でも楽しくてしょうがないんですよ。自分のことと人さまのことと両方バッチリいっているときがわたしの快感なんです』って言っていました。体力有り余ってるみたいでしたよ（笑）」（同前）

ここに加わった客員教授業。パワーの源を伝授するのもいいかもしれない。

（山本 雲丹）