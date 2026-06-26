26日未明、島根県出雲市の民家の庭から父親と長男とみられる男性2人の遺体が見つかりました。逮捕されたのは、二男でした。

■割れた2階の窓 逮捕の二男、住人ではなく

「連絡が取れない」との110番通報をきっかけに26日未明、男性2人の遺体が発見されました。現場は、島根県出雲市の一軒家。理由は分かりませんが、2階の窓は割れた状態です。

この家に住むのは、父親の森山典人さんとその長男・晋也さん。そして、逮捕されたのは、別の家に住む二男・森山友和容疑者でした。

発見された遺体の身元は明らかになっていませんが、警察は父・典人さんと長男・晋也さんとみて捜査を進めています。

2人の遺体が発見されたのは、住宅街の一角にある民家の庭です。

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警察によりますと25日午前10時半ごろ、親族の女性から警察に「森山さんと連絡が取れない」と通報があったといいます。

警察が現場に駆けつけると、家の中に住人ではない森山容疑者がいたということです。そして、庭には不自然に盛り上がった土。不審に思った警察が調べると、男性2人の遺体が見つかったといいます。

遺体は地中に埋められた状態で、頭部と腹部には出血を伴う外傷。穴の深さは、30センチほどだったということです。

■近隣住民「変わった様子全然なかった」

森山容疑者が遺体を遺棄したのは、20日午後7時半ごろから25日午前10時半ごろとみられています。

遺体が森山容疑者の父親と兄なのかは分かっていませんが、近くに住む人は――

近隣住民

「2〜3日前に会いました。お父さんと息子さん」

――変わった様子は

近隣住民

「変わった様子は全然なかった」

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遺体は、いつ、どのように遺棄されたのでしょうか。

地図で見てみると、遺体が遺棄されていた庭側は、民家が比較的少ない立地。そして、現場からは、大きめのスコップが見つかっているということです。

森山容疑者は、警察の調べに対し「否認します」と話しているということです。