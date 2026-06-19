TVアニメ『呪術廻戦』第4期「死滅回游 後編」のティザーPVが公開された。

参考：TVアニメ『呪術廻戦』第3期は稀有なシリーズに 物議を醸したアニオリ演出などから考察

集英社『週刊少年ジャンプ』にて2018年3月から2025年9月まで連載され、全世界シリーズ累計発行部数1億5000万部（デジタル版含む）を突破する芥見下々の大人気コミック『呪術廻戦。2020年10月から2021年3月までTVアニメ第1期が放送され、初の映画化となる『劇場版 呪術廻戦 0』は、全世界興行収入265億円の大ヒットを記録。TVアニメ第2期となる「懐玉・玉折／渋谷事変」が2023年7月から12月まで放送され、国内のみならず全世界で大きな反響を呼んだ。2025年は『劇場版総集編 呪術廻戦 懐玉・玉折』、『劇場版 呪術廻戦0』復活上映が劇場公開され、『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』が全国公開。さらに、2026年1月から3月にかけてTVアニメ第3期「死滅回游 前編」が放送。そして、TVアニメ第4期「死滅回游 後編」の制作が決定し、ますますの盛り上がりを見せている。

公開された「死滅回游 後編」ティザーPVでは、羂索が糸を引く、呪術を持つ者たちによる殺し合い「死滅回游」で混沌が加速していく中、より激化するバトルシーンが続々と展開。術式を開放して戦う秤金次VS鹿紫雲一、パワフルな戦いをみせる禪院真希、羂索に立ち向かう脹相、九十九由基の姿、そして悲痛な思いを叫ぶ虎杖悠仁、伏黒恵らの死闘が描かれている。

「死滅回游 後編」の監督を務めるのは、「死滅回游 前編」にて、副監督・演出を務めた佐藤威。佐藤監督は「『呪術廻戦』という作品がこれまで切り拓いてきた表現や可能性をしっかり受け継ぎながら、作品の魅力を最高の形でアニメーションへ昇華できるよう、全力で向き合ってまいります。スタッフ一同誠実に作品と向き合いながら制作しておりますので、ぜひ楽しみにお待ちいただければ嬉しいです」とコメントを寄せている。

また、6月19日に公式YouTube「MAPPA CHANNEL」にて開催された「MAPPAラインナップ発表会」では、虎杖悠仁役の榎木淳弥と乙骨憂太役の緒方恵美が出演する「じゅじゅとーく 出張版 in MAPPA ラインナップ発表会」が配信。新情報が発表された本映像のアーカイブ配信がスタートした。さらに、公式YouTube「TOHO animation チャンネル」にて、第2部となる「じゅじゅとーく 出張版」も配信開始。リスナーからのメッセージをたっぷりと紹介しながら答えていく2人の和やかなトークが楽しめる。

【佐藤威監督 コメント】このたび TVアニメ『呪術廻戦』第4期「死滅回游 後編」の監督を務めさせていただくことになりました。非常に大きな熱を持つ作品、そして多くの方に愛されている大切な原作をお預かりする責任の重さを、日々強く感じています。これまで『呪術廻戦』を支えてきたスタッフ・キャストの皆様の熱量や積み重ねから、たくさんの力をもらっています。そして、『呪術廻戦』という作品がこれまで切り拓いてきた表現や可能性をしっかり受け継ぎながら、作品の魅力を最高の形でアニメーションへ昇華できるよう、全力で向き合ってまいります。スタッフ一同誠実に作品と向き合いながら制作しておりますので、ぜひ楽しみにお待ちいただければ嬉しいです。

（文＝リアルサウンド編集部）