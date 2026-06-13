この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「交通系検証チャンネル」が「大都会の隣にある【鉄道空白地帯】合併を拒む最強の村を支える巨大インフラの正体」と題した動画を公開した。巨大都市・名古屋市の隣にありながら鉄道駅が一つもない「飛島村」が、なぜ日本屈指の財力を誇るのか、現地を訪れてその謎に迫っている。

動画は、近鉄蟹江駅から飛島バスに乗車し、飛島村の中心部へ向かう場面からスタート。飛島村役場に到着すると、立派なガラス張りの公民館ホールや充実した施設群が映し出される。交通検証人は、人口約4800人という規模に対し、子供の医療費や給食費の無償化、学生の海外研修旅行の全額補助など、村民へ手厚い還元が行われている事実を紹介した。

飛島村がなぜこれほど裕福なのかを探るため、村の南部へと移動。北部ののどかな田園風景から一変し、国道23号（名四バイパス）を越えると、大型トラックやコンテナトレーラーが多数駐車するエリアが現れる。交通検証人は、この大動脈が通る南側にこそ「日本一裕福な村の秘密が隠されている」と指摘する。

終点のバス停からさらに進むと、三菱重工の航空宇宙システム製作所や、伊勢湾岸自動車道、そして巨大なコンテナターミナルが集積する臨海工業地帯が広がる。飛島村の豊かな財力は、名古屋港飛島ふ頭に拠点を置く大企業や物流インフラからの莫大な税収によって支えられているのだ。

「鉄道はいらないが、道路と港が生命線」という言葉の通り、国家レベルの物流と経済活動を根底から支える特化型の構造が、村の自立を可能にしていることが分かる興味深い動画となっている。

YouTubeの動画内容

00:46

近鉄蟹江駅から飛島バスで目的地へ
03:08

村民への手厚い還元と立派な施設群
06:11

のどかな農村から一変！村の南部へ移動
08:16

南北で分断された飛島村の特異な構造
09:15

財力を支える巨大コンテナターミナルと物流インフラ

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