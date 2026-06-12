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【Michael/マイケル】最高のエンターテインメントだが深くは描かれていない？マイケル・ジャクソン伝記映画

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

映画系YouTubeチャンネル「サイ-SYK CHANNEL-」が、「【Michael/マイケル】伝説的アーティスト"マイケル・ジャクソン"の伝記映画の初見感想※後半ネタバレあり」と題した動画を公開した。映画系YouTuberのサイ氏とつるみん氏が、マイケル・ジャクソンの波乱万丈な人生を描いた伝記映画『マイケル』の試写会に参加し、作品の魅力や見どころを語っている。



動画前半のネタバレなし感想では、同作を「90％楽しい映画」と評価。マイケルの光り輝く部分に焦点を当てており、「音楽を楽しむため、マイケル自身を楽しむための1つのエンターテインメントムービー」と称賛した。劇中では数々の名曲が使われており、自分の知っている曲がかかった瞬間にテンションが上がると語っている。



主演を務めたマイケルの甥であるジャファー・ジャクソンの演技については、「完全に憑依しちゃってた」と絶賛。首の角度や手の動きまで細部にわたって再現度が高く、まるで本人が出演しているかのような錯覚に陥り、思わず鳥肌が立って泣きそうになったという。



後半のネタバレあり感想では、サイ氏が「Beat It」の振り付けをギャングたちに教えるシーンについて「マジで羨ましかった」とダンス経験者目線で熱弁。さらに、マイケルがチャップリンの『モダン・タイムス』やディズニー映画『ピノキオ』など様々な映画からインスパイアを受けていたという事実や、伝説的ダンサーであるフレッド・アステアを意識してパフォーマンスを作り上げていた点など、映画好きとして感動したポイントを語り合った。



最後に両氏は、本作を「毒が抜かれた綺麗さっぱりな楽しいミュージカル映画」と総括。試写室での鑑賞を踏まえ、「ぜひデカめのスクリーンで、音響がこだわり抜かれている映画館にもう1回見に行こうと思った」「全身にマイケルを浴びてほしい」と締めくくった。