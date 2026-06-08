日本野球機構（ＮＰＢ）は８日、神宮で４月１６日に行われたヤクルト−ＤｅＮＡ戦で球審を務めた際に頭部を負傷し、緊急手術を受けた川上拓斗審判員（３０）の現在の状況について黒川岩人事務局次長がオンラインで対応し、家族からの現状報告と感謝のメッセージを代読した。

家族によると、川上審判員は家族やお見舞いの人に対して、まばたきで反応を示したり、腕を動かすなどの反応があるという。退院のメドは立っておらず、今後もリハビリを継続する。

ＮＰＢは４月３０日に川上審判員が、集中治療室から一般病棟に移ったことを発表。「まだ意識は回復しておらず、医療機関にて懸命な治療とリハビリを継続いたします」と説明していた。

家族一同からのメッセージは次の通り。

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４月１６日、木曜日に明治神宮野球場で行われた東京ヤクルトスワローズ対横浜ＤｅＮＡベイスターズ第５回戦で発生しました事故によって、息子拓斗は頭部に傷を負いました。事故から１か月半あまりが過ぎましたが、現状の状態についてご報告いたします。

まず、医療関係者の皆様には、懸命な治療をしていただいていることに心より感謝申し上げます。また、関係各所の皆様やファンの皆様からは、多大なる励ましのお言葉やお見舞いをいただいておりますことに、お礼を申し上げます。

現状の容態についてご報告いたしますと、拓斗は治療とリハビリを継続しており、担当医師によると、まだ意識回復とまでは言えないものの、家族やお見舞いに来てくださる方々に対し、まばたきで反応を示したり、腕を動かすなど、受傷直後の状況に比べますと良くなっていると感じています。

退院の目処（めど）はまだ立っておりませんが、今後もリハビリや治療を継続していきますので、家族としましても共に歩んでいく所存でございます。

改めまして、皆様から多大なる激励メッセージをいただいておりますことに、心より感謝申し上げます。拓斗は懸命に頑張っておりますので、皆様におかれましては、引き続き応援していただけますと幸いでございます。何とぞよろしくお願いいたします」