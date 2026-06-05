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プログラミング教室長のぴょろ先生が、YouTubeチャンネル「ぴょろ先生のプログラミング教室」にて「【初心者向け・小学生にもわかる】Scratchの「とめる」ブロックの使い方を解説！」と題した動画を公開した。動画では、プログラミング学習ソフト「Scratch（スクラッチ）」における「とめる」ブロックの3つの種類と、その違いによる具体的な動作の変化について解説している。思い通りのプログラムを作成するための、基礎的かつ重要な制御方法が学べる内容である。



ぴょろ先生によると、Scratchの「とめる」ブロックには「すべてをとめる」「このスクリプトをとめる」「スプライトのほかのスクリプトをとめる」の3種類が存在するという。「すべてをとめる」を選択すると、「プログラム全体をとめることができます」と説明。実際に猫、ヒヨコ、バレリーナのキャラクターが動くプログラムに組み込むと、一瞬で全キャラクターの動きが停止する様子が示された。



一方、「このスクリプトをとめる」を選択した場合、「ブロックがついているプログラムだけとめることができます」と解説を付け加えた。猫の移動プログラムに組み込むと、猫の移動だけが停止し、他のキャラクターは動き続ける結果となった。さらに分かりやすくするため、猫に「移動するプログラム」と「コスチュームを変えるプログラム」の2つを設定。移動側のプログラムに「このスクリプトをとめる」を入れると、移動だけが停止し、その場でコスチュームが変わり続ける状態が確認できた。



続けて、「スプライトのほかのスクリプトをとめる」の動作についても実演した。「ブロックをつけたプログラム以外のスクリプトをとめることができます」と語り、移動側のプログラムに組み込むと、コスチュームの変更が停止し、移動だけを続けるようになった。ぴょろ先生は、この2つのブロックは他のキャラクターには関与せず、「自分のプログラムだけをとめることができます」と強調している。



動画の最後では、これらのブロックの特性をしっかり覚えるよう視聴者に呼びかけている。「とめる」ブロックの正確な使い分けを理解することで、意図しないプログラムの停止を防ぎ、より複雑で自由な作品作りへの足がかりとなるだろう。