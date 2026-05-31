極上の眠りを手に入れるチャンス。寝返りも快適な【アイリスプラザ】のポケットコイルマットレスがAmazonで販売中！
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身体を点で支えて負担を軽減。理想の寝心地を実現する【アイリスプラザ】のポケットコイルマットレスがAmazonで販売中！
初夏のお買い物チャンス「Amazon スマイルSALE」がスタート！
日用品から話題の商品まで、お得にそろえるなら今。5月27日(水)9時から6月2日(火)23時59分までの7日間限定で開催。気になっていたアイテムを、この機会にチェック！
毎日の疲れを癒やす睡眠環境を整えたいなら、このマットレスが最適だ。726個の独立したコイルが身体を点で支え、体圧を効率よく分散させる。厚さ20cmのボリューム感と、さらりとした肌触りの張地が上質な休息をサポート。圧縮梱包で届くため、設置もスムーズに行える。快適な睡眠を求める大人にこそ選んでほしい一品だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
726個もの独立したコイルが身体を点で支える構造を採用している。沈み込みすぎず、しっかりと身体を支える硬めの寝心地が、睡眠中の身体への負担を大幅に軽減する。
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厚さ20cmの極厚設計で、底付き感のない安定した寝心地を実現した。ウレタンフォームを2層重ねることで、しっかりとした弾力と快適なクッション性を両立させている。
側面には通気性に優れたメッシュ素材を使用している。湿気がこもりにくく、さらっとした肌触りを保てるため、季節を問わず快適な睡眠環境を維持することが可能だ。
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圧縮梱包で届けられるため、搬入や設置が非常に簡単だ。ダブルサイズの大きなマットレスでも、部屋までスムーズに運び込める利便性の高さが大きな魅力となっている。
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