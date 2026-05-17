【しまむら】スヌーピーの新作リュックが優秀すぎる！多機能で使い勝手も抜群♪

ファッションセンターしまむらから、2026年5月9日（土）にスヌーピーの新作グッズが多数発売されました♪

（写真）多機能でめちゃ便利！【しまむら】スヌーピー新作リュック

今回は、豊富なラインナップの中から多機能なリュックをピックアップ。実際に購入した筆者が、デザインやサイズ感、使い勝手などを詳しくレビューします。

【しまむら×スヌーピー最新作】多機能リュックを徹底レビュー！

身長155cmの筆者が実際に背負ってみました

商品名・価格

商品名：レディース リュック（PEANUTS）

品番：345-0740

価格：2,970円（税込）

素材・サイズ

素材：＜表地/表側＞ポリエステル100%＜裏地/裏側＞ポリエステル100%

サイズ：（約）縦40×横28×マチ幅16cm

ワンポイントデザインでシンプル！大人も持ちやすいスヌーピーリュック

カラーはブラックの1色展開。どんなコーデにも合わせやすい、使い勝手のよいカラーが魅力です。

生地には、厚手で丈夫なポリエステル素材を使用。デイリー使いしやすく、たっぷり荷物を入れても安心感があります。

フロントには、ホワイトカラーで「SNOOPY」のロゴプリント入り。小さめでさりげないため、大人っぽく持てるのがうれしいポイントです。

ロゴの下には、“Just your basic beagle”の文字もプリントされています。直訳すると「ごく普通のビーグルだよ」という意味ですが、実際のスヌーピーはまったく“普通”ではないところがまた魅力。あえてこう書かれているのが、なんともスヌーピーらしくてかわいいポイントです♪

さらに、フロント右下にはスヌーピーとウッドストックの刺しゅう入り。こちらもさりげない大きさなので、キャラクターデザインながら甘くなりすぎず、シンプルに持てるのが好印象でした。

優秀すぎる！“多機能リュック”のポイントをチェック

■ポイント1：合計7つのポケット付きで整理しやすい

紙タグにも「多機能リュック」と書かれていましたが、その名の通り、まず魅力的なのがポケットの豊富さ！

ポケット構成は以下です。

・フロント上部のファスナーポケット

・フロント中央のファスナーポケット

・フロント下部のファスナーポケット

・サイドポケット×2

・メイン収納背面のゴム入りオープンポケット

・メイン収納内のボトルホルダー

荷物を仕分けしながら収納できるので、中がごちゃつきにくく、必要なものをさっと取り出せるのが便利。サイドポケットには550mLのペットボトルや一般的なサイズの折りたたみ傘も入れられるサイズ感でした。

■ポイント：2Lペットボトルも入るビッグサイズ

見た目はすっきりしていますが、収納力はかなり優秀。2Lのペットボトルもすっぽり収まるビッグサイズで、普段使いはもちろん、旅行やレジャーにもぴったりです。

■ポイント3：メッシュ素材×クッション入りで背負い心地も◎

これからの季節に気になるのが、背負ったときの通気性。背面とショルダーストラップにはメッシュ素材が使われており、蒸れにくい仕様になっています。

さらに、どちらもふかふかのクッション入りなので、背負い心地も快適。ショルダーストラップにはDカンも付いており、使い勝手への細かな配慮も感じました。

■ポイント4：背負ったまま荷物が取り出せる背面ファスナー付き

背面にはファスナーが付いており、リュックを背負ったままでもメイン収納にアクセスできる仕様。荷物をさっと取り出したいときに便利です。

実際に使ってみた感想は？

今回は、外出先で仕事をする際の荷物を入れて使ってみました。

550mLペットボトル、かさばる2段式の折りたたみ晴雨兼用傘、薄手のカーディガンを入れても、まだ余裕があるほどの大容量。必要なものをしっかり持ち歩ける安心感があります。

フロント上部のポケットは深さがあるので、A4サイズのクリアファイルや手帳の収納にぴったり。厚みのないものを入れるのに適しています。

フロント中央のポケットは、ミニタオルやイヤホンなど使用頻度の高い小物の収納に便利。さらに、フロント下部やサイドポケットには、これから暑くなる季節の必需品であるハンディファンや冷感スプレー、汗拭きシートなどを入れてみました。細かなものを分けて収納できるので、使いたいときにすぐ取り出せるのがとても便利でした。

ノートPCは、メイン収納背面のゴム入りオープンポケットに入れると安定感があり、背面がクッション入りなのも安心ポイント。

さらに、メイン収納内にボトルホルダーが付いているのも個人的にはかなりうれしく、ボトル類を外ポケットではなく内側に入れたい派にはありがたい仕様でした。

1泊分の着替えも入りそうなサイズ感なので、通勤用としてはもちろん、休日の旅行やレジャーでも活躍してくれそうです。

一方で、惜しいと感じたのは背面ファスナーの仕様。背負ったままメイン収納にアクセスできるのは便利なのですが、個人的にはスマートアクセスポケットのほうがさらに使いやすかったかも、と感じました。

というのも、メイン収納にはPCポケットとボトルホルダーしかないため、貴重品の定位置を作りにくい印象があったからです。長財布なら見つけにくさはそこまでないかもしれませんが、筆者のようにフラグメントケースを財布代わりに使っている場合は、やや探しづらさを感じました。

とはいえ、全体としては推しポイントのほうが圧倒的に多く、かなり満足度の高いリュックでした。

＊

しまむらのスヌーピー最新作リュックは、シンプルで大人も持ちやすいデザインと、日常でしっかり使える機能性を兼ね備えた優秀アイテムでした。

2026年5月17日時点では、オンラインストアでも予約販売を受け付け中。予約受付期間中でも予定数に達し次第終了となるため、気になる方は注意してくださいね。

また、しまむら公式アプリでは、品番を入力するとお近くの店舗の在庫を検索することも可能です（品番：345-0740）。

しまむらでは店舗間での取り寄せにも対応しているので、近くの店舗で見つからない場合は店員さんに相談してみるのもおすすめ。

気になった方は、ぜひお近くのしまむら店舗や公式オンラインショップでチェックしてみてくださいね！

※価格はすべて税込みです。

※品切れの際はご了承ください。

※数に限りがあります。商品入れ替えや売り切れの場合はご容赦願います。