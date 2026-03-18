【アーケードアーカイブス 餓流禍】 3月19日 配信予定 価格： 837円（PS4版） 838円（Switch版） 【アーケードアーカイブス2 餓流禍】 3月19日 配信予定 価格： 各1,100円（PS5/Xbox Series X|S/Switch2版） プレイ人数：1～2人

ハムスターは、プレイステーション 4/Nintendo Switch用「アーケードアーカイブス 餓流禍」を3月19日より配信する。価格はPS4版が837円、Nintendo Switch版が838円。

また同日より、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2用「アーケードアーカイブス2 餓流禍」も配信される。価格は各1,100円。

「餓流禍」は、1988年にKONAMIから発売されたシューティングゲーム。超大国の侵攻を受ける某途上国を救うために雇われた、“餓流禍”と呼ばれる戦争のプロフェッショナルたちが戦う。本作には日本版に加えて、内容が一部異なる海外版の「DEVASTATORS」も収録されている。

【スクリーンショット】

※Nintendo Switch及びPS4版の「アーケードアーカイブス 餓流禍」を購入している場合、Nintendo Switch2及びPS5版の「アーケードアーカイブス2 餓流禍」を、所有者割引価格の各330円で購入できる。

公式番組「アーケードアーカイバー」も毎週生配信中！

アーケードアーカイブス配信日の19時からは、ゲームの紹介や、開発者を招いての開発トークなどを行なう公式番組「アーケードアーカイバー」がYouTubeにて生配信されている。3月19日は「餓流禍」を特集する。

□YouTubeのハムスターのチャンネル

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