15日（日）、V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のレギュラーシーズン（RS）全日程が終了し、プレーオフに進む4チームと個人賞が決定した。

2月時点でRS優勝を決めた信州ブリリアントアリーズのほか、3月1日（日）にプレーオフ進出を決めていたJAぎふリオレーナは2位でRSを終えた。RSの全日程を終え、カノアラウレアーズ福岡が3位、フォレストリーヴズ熊本が4位となり、プレーオフ進出を決めている。

28日（土）に静岡県の香陵アリーナで行われるプレーオフのセミファイナルは、第1試合でRS2位のJAぎふとRS3位のカノアが、第2試合でRS1位の信州AriesとRS4位のフォレストが対戦する。

また、個人賞についてもRSの記録によって確定する部門の受賞者が決定。トップスコアラー（最多得点）は498得点でフォレストのアウトサイドヒッター入江彩水が、トップサーバー（サーブ効果率）は12.8%で信州Ariesのオポジット王美懿が、どちらも2年連続2回目の受賞を果たした。

また、信州Ariesのミドルブロッカー山村涼香はアタック決定率で44.9%、セット当たりのブロック決定本数で0.88本をマークし、トップスパイカーとトップブロッカーの二冠を達成。どちらも初受賞となった。トップサーブレシーバー（サーブレシーブ成功率）は74.8%を記録したJAぎふのリベロ加藤萌が、初受賞を飾っている。

いずれの賞もプレーオフに進出したチームの選手が受賞する結果に。なお、MVPやヘッドコーチ賞、最優秀新人賞等は後日発表予定としている。RSの最終順位は以下の通り。

順位/チーム/勝ち数/負け数/勝率/ポイント数/セット率

1/信州ブリリアントアリーズ/27/1/0.96/79/6.38（プレーオフ進出）

2/JAぎふリオレーナ/22/6/0.79/62/2.03（プレーオフ進出）

3/カノアラウレアーズ福岡/19/9/0.68/57/1.74（プレーオフ進出）

4/フォレストリーヴズ熊本/19/9/0.68/54/1.61（プレーオフ進出）

5/ブレス浜松/18/10/0.64/56/1.71

6/ヴィアティン三重/13/15/0.46/38/0.91

7/倉敷アブレイズ/13/15/0.46/38/0.87

8/東京サンビームズ/12/16/0.43/33/0.67

9/リガーレ仙台/10/18/0.36/32/0.78

10/広島オイラーズ/7/21/0.25/25/0.51

11/福岡ギラソール/5/23/0.18/16/0.35

12/アルテミス北海道/3/25/0.11/14/0.30