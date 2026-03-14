新しいLMは静粛性が向上！

レクサスLM｜Lexus LM

レクサス「LM」の今回の一部改良では、たゆまぬ進化を追求していく「Always On」の思想のもと、乗員がより自然体でくつろげる居住空間を実現するため、細部にわたり改良を施すことで、レクサスらしいおもてなしや優れた静粛性を追求。全車において、タイヤのトレッドパターンを変更し、ロードノイズを低減し、静粛性を高めている。

4人乗り仕様の“エグゼクティブ”では、スライドドアを開けたときに路面を照らす「スライドドアウェルカムイルミネーション」を新たに採用。車内へ誘うような動きのあるイルミネーションで足元を照らすことで、安全性の向上に寄与するとともに、乗員をやさしく迎え入れるおもてなしを実現した。

LM500h“エグゼクティブ”では、スライドドア開閉時に路面を照らすウェルカムイルミネーションを採用

また、“エグゼクティブ”に標準装備の冷蔵庫には、柔軟性と弾力性のある素材を使用したホルダーを新たに採用。波型の仕切り形状にすることで、サイズの異なるボトルの保持を可能にするとともに、ボトル同士の接触を防ぎ、利便性・快適性を向上させている。

さらに、リヤシートセンターコンソールに搭載されている充電用USB Type-C端子の出力は、最大60W（2つのUSB Type-C端子の合計出力が最大60W）に対応。動画や音楽などのエンターテインメント視聴やパソコン作業など、プライベートからビジネスシーンまで、より快適に過ごせる環境を提供する。

レクサス「LM」モデルラインナップ

・LM500h“バージョンL”（6人乗り）：1520万円

・LM500h“エグゼクティブ”（4人乗り）：2030万円

※価格は消費税込み

SPECIFICATIONS

レクサスLM500h“バージョンL”｜Lexus LM500h“version L”

ボディサイズ：全長5125×全幅1890×全高1955mm

ホイールベース：3000mm

最低地上高：140mm（社内測定値）

最小回転半径：5.9m

乗車定員：6［4］人

車両重量：2440［2460］kg

総排気量：2393cc

エンジン：直列4気筒ターボ

最高出力：202kW（275ps）/6000rpm

最大トルク：460Nm（46.9kgf-m）/2000-3000rpm

モーター最高出力：前64kW（87ps）／後76kW（103ps）

モーター最大トルク：前292Nm（29.8kgf-m）／後169Nm（17.1kgf-m）

トランスミッション：6速AT

駆動方式：4WD

WLTCモード燃費：13.8［13.3］km/L

※［ ］内はLM500h“エグゼクティブ”