¡Ö½÷¤À¤«¤é¤ªÃã½Ð¤·¡×¤ÏÅö¤¿¤êÁ°!? ½÷ÀSE¤¬Å¾¿¦½éÆü¤Ë¼õ¤±¤¿ÀöÎé¡¿¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥£¥ó¥°ÃË¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò¤Ö¤Á²õ¤·¤¿·ë²Ì¡
¡Ø¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥£¥ó¥°ÃË¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò¤Ö¤Á²õ¤·¤¿·ë²Ì¡Ù¡Ê¤Ñ¤óÅÄ¤Ñ¤óÂÀ/KADOKAWA¡ËÂè1²ó¡ÚÁ´8²ó¡Û
¼è°úÀè¤«¤é¥Ø¥Ã¥É¥Ï¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤áÅ¾¿¦¤·¤¿Ãæ»³¥ß¥¡£¿·¤¿¤Ê²ñ¼Ò¤Ç¤Ï½÷À½é¤ÎSE¤È¤·¤Æ¥Ð¥ê¥Ð¥êÆ¯¤³¤¦¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢Æ±Î½¤Ï»þÂåÃÙ¤ì¤Ê¡Ö½÷À¤Ø¤Î¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤ò·«¤êÊÖ¤¹ÃË¤À¤Ã¤¿¡ª ½÷À¤À¤«¤é¤È¤ªÃã½Ð¤·¤òÍê¤ó¤Ç¤¤¿¤ê¡¢È±·¿¤äÉþÁõ¤Ë¸ý½Ð¤·¤·¤¿¤ê¡Ä¡£¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥£¥ó¥°ÃË¤ÎÈ¯¸À¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥ß¥¤ÏÀµÌÌ¤«¤éÂÐÖµ¤·¡¢¶Å¤ê¸Ç¤Þ¤Ã¤¿ÃË½÷´Ñ¤òÂÇ¤ÁºÕ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëÁÛÄê³°¤Î»öÂÖ¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡½¡½¡£ÎáÏÂ¤ÎÄË²÷¤ª»Å»ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ø¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥£¥ó¥°ÃË¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò¤Ö¤Á²õ¤·¤¿·ë²Ì¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥×¥í¥í¡¼¥°¡¡¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥£¥ó¥°ÃË
¢£Âè1ÏÃ¡¡½÷¤Î»Ò¤é¤·¤µ¤Î¼öÇû
