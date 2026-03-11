卓球の「WTTチャンピオンズ重慶2026」は10日、女子シングルスの1回戦が行われ、世界ランキング13位の大藤沙月（ミキハウス）は同2位の王曼碰（中国）と対戦。ゲームカウント3－0で勝利を飾り、2回戦進出を決めた。

日本勢相手に強さを見せてきた王曼碰に対する大藤の勝利を大会公式も大きく報じ、称賛の声を寄せている。

■孫穎莎と並ぶトップ2

張本美和（木下グループ）、早田ひな（日本生命）といった日本女子のエース格が未勝利と、天敵となって立ちはだかってきた王曼碰。2019年の伊藤美誠（スターツ）以来となる勝利を掴んだのは大藤だった。

第1ゲームから主導権を握り続け、11－7、11－5と連取し、世界2位を追い詰めた。バックサービスを用いるなど王曼碰が戦術転換を図るも、大藤のサービスからの展開やラリーからの両ハンド攻撃に王曼碰が後手に回り、第3ゲームも11－3で取り切ってストレート勝ちを収めた。

日本の21歳が成し遂げた衝撃の金星にはWTT公式も賛辞を送っており、同日に掲載した記事で「サツキ・オオドウはWTTチャンピオンズ重慶で第2シードの王曼碰をストレートで下し観客を驚かせた」と言及。また、公式Xでは大藤のガッツポーズの動画を添えながら「今日の勝利がサツキ・オオドウにとって何を意味するのか？」と、その価値のある白星を伝えた。

世界1位の孫穎莎と並ぶ不動のトップ2として君臨してきた王曼碰。大藤が中国強豪相手の圧勝劇で、その壁をこじ開けた。