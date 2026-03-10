俳優・岡田准一の著書『人生は、いかに没頭する大人に会えるかで決まる』（ワニブックス）が2026年3月6日に発売された。

【写真】岡田准一の著書『人生は、いかに没頭する大人に会えるかで決まる』の表紙

本書は、岡田がナビゲーターを務めるラジオ番組『GROWING REED』が放送開始20周年を記念して刊行された一冊。同番組は2005年、岡田が24歳のときにJ-WAVEでスタートし、各界で活躍する“知の巨人”たちと一対一で語り合いながら、「人間は成長する葦である」というテーマのもと、リスナーとともに思考を深めてきた。

本書には、番組で重ねてきた20年にわたる対話の中で生まれた数々の言葉と、岡田自身の思考や価値観の変化が収められている。没頭して生きる大人たちとの出会いを通して培われた視点をまとめた内容となっており、人生や仕事、学びについてのヒントを提示する一冊である。

発売日当日には、両国国技館にて番組初のイベント「J-WAVE GROWING REED 20th ANNIVERSARY」が開催された。イベントには高橋源一郎、田根剛、又吉直樹、養老孟司（50音順）がゲストとして登壇。MCはラジオパーソナリティのサッシャが務め、番組同様に熱量あふれるトークが繰り広げられた。さらに俳優の竹中直人も花束を手にステージへ登場し、番組20周年を祝福した。

岡田はこれまでの番組を振り返りながら、「いい大人になるためにはどうしたらいいのか、そういうことを考えながらやってきましたが、20年たって本を出せたことを嬉しく思います。ラジオで他の世界の人と知り合えた、これは僕にとって宝なんです」とコメント。知の巨人たちとの出会いが詰まった本書への思いを語った。

（文＝リアルサウンド編集部）