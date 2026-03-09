【スタジオアリス「マイマリオ」デザイン衣装、背景】 3月9日 提供開始

スタジオアリスは、「マイマリオ」デザインの赤ちゃん衣装と専用背景を使用した撮影を3月9日から開始した。これに伴い、「アクリルスタンドミニ（スーパーマリオ）」の販売も開始する。

今回提供を開始したサービスはスーパーマリオの世界をモチーフにした背景で撮影できるメニュー。新たに「マイマリオ」のデザインで雲の上にいるような空間とパステルカラーが溶け合うようなグラデーションで、赤ちゃんの柔らかさや可愛らしさを際立たせるという。

「アクリルスタンドミニ」のマイマリオデザインでは、名前と撮影日が入った写真つきアクリルスタンドを販売。また5月31日までの期間は、「スーパーマリオ撮影」を行なった来店者、関連商品の購入者に対してフォトマグネットシート1カットを進呈する。

スタジオアリスでは今回追加したデザインの他にも、スーパーマリオシリーズのキャラクターと一緒に撮影可能なメニューを用意している。

アクリルスタンドミニ（スーパーマリオ）

フォトマグネットシート

スーパーマリオ撮影メニュー

(C) Nintendo