【ナノブロック 「ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース」】 4月発売予定 価格:各3,080円(全4種)

カワダは組み立て玩具「ナノブロック」で、アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース』 のキャラクター4種、「空条 承太郎 / スタープラチナ」、「花京院 典明 / ハイエロファントグリーン」、「ジャン・ピエール・ポルナレフ / シルバーチャリオッツ」、「DIO / ザ・ワールド」を4月に発売する。価格は各3,080円。

ナノブロック 『ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース』空条 承太郎 / スタープラチナ

ナノブロック 『ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース』花京院 典明 / ハイエロファントグリーン

ナノブロック 『ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース』ジャン・ピエール・ポルナレフ / シルバーチャリオッツ

ナノブロック 『ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース』DIO / ザ・ワールド

(C) 荒木飛呂彦/集英社・ジョジョの奇妙な冒険製作委員会