茂木健一郎「自分の課題以外に“体重”をのせない」情報に振り回されず、人生に集中するための思考法

脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「自分の人生における「チャレンジ」以外のことに、あまり「体重」をのせないようにしたい。」と題した動画を公開した。日々が過酷であるほど、人は自身の課題に集中し、他事にエネルギーを割かなくなるという持論を展開。情報過多な現代社会において、自身の人生における「チャレンジ」に集中することの重要性を説いた。



動画の冒頭、茂木氏は「あまりにも自分の日常が過酷だとね、あんまり余計なこと言わなくなるってことはあると思う」と切り出した。自身もチャレンジングな課題で精一杯な日々を送っていると明かし、それが世の中の出来事に対するスタンスに影響していると語る。



その例として、雑誌『文藝春秋』に掲載された元大関・遠藤関の引退後のインタビュー記事に言及。遠藤関が「入門のところから膝があんまり良くなくて、翼をもがれた状態だった」にもかかわらず、現役時代はその苦労を一切口にしなかったエピソードを紹介した。茂木氏は、この姿勢に「生きることに必死っていう、そういう状態だったんだな」と深く共感したことを明かす。



この考えに基づき、茂木氏は世の中の様々な動きやX（旧Twitter）上での議論などについては、一通り目を通しているものの、それはあくまで「息抜きみたいなもんですから」と述べ、自身の感情やエネルギーといった「体重」を乗せることはないと断言。「体重を乗せるのはあくまでも自分の課題。もうそれだけで本当に精一杯」であると語った。



最後に茂木氏は、このような生き方が「一つの幸せな生き方なのかなと思うんですよ」と述べ、「自分の人生におけるチャレンジが一番大事」であり、それ以外のことに過度に心を砕くべきではないとの考えを提示。情報に振り回されず、自身の課題に集中することこそが、現代を生きる上での一つの指針であると示唆し、動画を締めくくった。