もうすぐ彼氏の誕生日。喜ばせようと高価なプレゼントを準備したつもりが…／20時過ぎの報告会5㉜
『20時過ぎの報告会5』（ヤチナツ/KADOKAWA）第32回【全39回】
【漫画】『20時過ぎの報告会（1〜5巻）』を第1回から読む
仕事を終えた20時過ぎに、それは始まる。なにげない、でも濃すぎるアラサー女子たちの報告会。慎重派なこはる、短期決戦の女りさこ、バランサーのきみちゃん他、アラサー女子たちの悩みは今日も尽きない--。「妊活」「結婚生活の不満」「パートナーとの日常生活」など、たくさん悩んで、たくさん話して、決断を迫られる彼女たちに共感したりハッとさせられること間違いなし！ アラサー女子のリアルが詰まった赤裸々話が盛りだくさんの大人気ガールズトーク漫画『20時過ぎの報告会』（1〜5巻）。大好評だった1〜4巻に続いて、2月18日発売の最新刊5巻から、新たなエピソードをお届けします。
■やってみよう
■きみちゃんち
■今からイケメン来るってよ
