なんてものを売ってるんだ！手が止まらなくなる美味さ！悪魔的な100円食材

今回ご紹介するのは、ダイソーで見つけたパウダータイプの調味料。108円（税込）だし大したことないのでは…と思った方も必見です！食べる手が止まらなくなるような悪魔的食材。韓国で定番のあのフレーバーを家で手軽に楽しめるので、ぜひチェックしてみてくださいね♪実際に食べた食レポもお届けしますよ。

商品情報

商品名：ハニーバターパウダー

価格：￥108（税込）

容量（約）：20g

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4904621059699

ダイソーでとんでもないもの見つけちゃった！クセになる『ハニーバターパウダー』

韓国チキンなどでよく見かけるハニーバター。そんなハニーバターを家で手軽に楽しめる調味料を、ダイソーの食品コーナーで発見しました。

お値段はもちろん108円（税込）。お安いうえに、チャック付きで保存しやすいタイプだったので購入してきました。

おすすめの調理メニューはフライドチキンやポップコーン、フライドポテト、パンなど…。今回は自宅にフライドポテトがあったので、かけて食べてみましたよ！

これが100円ってすごくない？！食べる手が止まらなくなる調味料

1人前のポテトに小さじ1程かけたのですが、ちょっと多かった印象。ですが、しっかりと味を感じることができました。

これがとにかくおいしくて、きめ細かい砂糖にほんのりとした塩気と焦がしバターのコク、はちみつのやさしい香りや甘さもしっかりと感じます。粉砂糖が入っているからか、スッと溶けるように甘さが広がっていき、ときどき感じるジャリっとした食感も楽しいです！

塩味と甘みのバランスが絶妙で、後を引くおいしさ。食べる手が止まりません…！

気になるカロリーは1袋使っても69kcal。筆者はポテトにマヨネーズをつけて食べることが多いのですが、大さじ1で約80〜100kcalです。しかもポテトに付けているうちに、ついつい大さじ1以上使ってしまい、最終的にカロリーが高くなってしまうことも…。

それに対して『ハニーバターパウダー』であれば、小さじ1でも1人前のポテトにしっかりと味が付きます。少量で満足できるので、最終的に摂取するカロリーを抑えることができますよ。

今回はダイソーで購入した『ハニーバターパウダー』をご紹介しました。108円（税込）とは思えないクオリティで、手軽においしいハニーバターが楽しめるので、見つけたらご賞味あれ♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。