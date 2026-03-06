【「ねずみの初恋」単行本9巻】 3月6日 発売 価格：869円

講談社は、マンガ「ねずみの初恋」の単行本9巻を3月6日に発売する。価格は869円。デジタル版も同時発売される。

「ねずみの初恋」は、ヤングマガジンで連載中の大瀬戸陸氏のマンガ作品。累計150万部突破を記録している。

かねてより本作を愛読していた、「Blinding Lights」などの楽曲で知られるシンガーソングライターのThe Weeknd氏が推薦コメントを寄せている。

第9巻では、シリーズ史上最悪の絶望がねずみを襲う。ねずみは残酷な運命に立ち向かうことができるのか。2人の愛の物語が佳境に突入する。

【作品あらすじ】

ヤクザに殺し屋として育てられ、人の愛を知らずに育った少女、ねずみ。何も知らない普通の青年、碧(あお)。2人は恋に落ち、共に暮らし始めるが、魔の手はすぐそこまで迫っていた……。あまりに残酷で、あまりに切ない、初恋の物語。

【The Weeknd氏 コメント原文】

A vicious descent into violence and vulnerability, Nezumi’s First Love grips the throat and refuses mercy. Through carnage and despair, Riku Oseto clings to a fragile hope-where love cuts deeper than any blade. Beautiful, brutal, and unflinching, this dark romance is not for the faint of heart and leaves readers desperate for a happy ending.

（The Weeknd氏 コメント和訳）

暴力と脆さの奈落へと転げ落ちるように――「ねずみの初恋」は、読者の喉元を掴んで離さず、いかなる慈悲も与えない。 殺戮と絶望の渦中で、大瀬戸陸はただ一筋の儚い希望にすがりつく。そこでは愛が、どんな刃よりも深く、容赦なく心を切り裂く。美しく、苛烈で、微塵の妥協もないこのダークロマンスは、決して生半可な覚悟で読める物語ではない――それでも読者は、幸福な結末を求めずにはいられない。

【The Weeknd氏の推薦を受けての作者・大瀬戸陸氏コメント】

本当に驚きました。光栄です。

自分でも言語化できていなかった「ねずみの初恋」の側面を、The Weeknd氏に美しい文章で表していただき感動しました。

いただいたコメントに恥じぬようなマンガを、最後まで描き切ります。

(C)大瀬戸陸／講談社