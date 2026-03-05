◇第6回WBC1次ラウンドC組 韓国11ー4チェコ（2026年3月5日 東京D）

韓国は5日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組でチェコと対戦（東京ドーム）。文保景（25＝ムン・ボギョン）内野手が満塁弾を放つなど打線が爆発。大量11得点を奪い、4大会ぶりの1次ラウンド突破へ大勝発進した。

過去3大会は1次ラウンド初戦で黒星を喫し、3大会連続の1次ラウンド敗退につながっただけに、必勝態勢で初戦に臨んだ韓国。

打線は初回、5番・文保景の満塁弾でいきなり4点のリードを奪う。2回にも1点を加えると、3回にはウィットコムのソロ本塁打で6―0と突き放した。5回に3ランで3点差に詰め寄られたが、直後にウィットコムが2打席連発となる2ラン。8―3と再びリードを広げた。7回には文保景のこの日5打点目となる右前適時打などで2点を加え、8回にはジョーンズがとどめのソロ本塁打を放った。

大事な先発マウンドを託されたのは昨季KTで10勝を挙げたソ・ヒョンジュン投手。3回を4安打無失点に抑えると、大量援護もあり早めの継投に入った。5回に3番手・鄭宇宙（チョン・ウジュ）が3ランを被弾、9回には犠飛で1点を失ったが、7人継投で逃げ切った。

東京ラウンド（C組）の開幕戦となった台湾とオーストラリアの一戦は、オーストラリアが3―0で世界ランク2位の台湾を撃破。波乱の幕開けとなった。韓国は6日は試合なし。7日の2戦目で日本と対戦する。