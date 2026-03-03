もう100均でしか買えません！「ドラストより断然安い！」この季節に欠かせない必需品

暖かい日が増えて過ごしやすくなったものの、花粉症には厳しい季節に…。鼻をかみすぎて、肌荒れやヒリヒリ感に悩む方も多いと思います。お肌にやさしいローションティッシュもありますが、値段が少し高いのがネック…。ですが、ダイソーでもお手頃なローションティッシュを発見しました！気になる使い心地は…？

可愛いパケデザイン＆持ち運びに便利！ダイソーの『プレミアムふんわか』

商品名：プレミアムふんわか

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：縦200mm×横210mm

入り数：20枚（10組）×4個

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4901988000203

少しずつ暖かい日が増えてきて過ごしやすくなったものの、花粉症には厳しい季節となりました。筆者も毎年この季節は目のかゆみに加えて、鼻をかみすぎて肌荒れやヒリヒリ感と戦っています…。

花粉症の皆さんは、ティッシュはどんなものを使用していますか？ローションティッシュなど、お肌になるべく負担のかからないものを使う方も多いと思いますが、ドラッグストアなどで買うと少し高いんですよね。

そんなことを思っていたのですが、なんとあのダイソーにもローションティッシュが登場していました！まずは、こちらの『プレミアムふんわか』をご紹介します。

持ち運びに便利なポケットティッシュ。「お鼻が赤いと困ります。」の一言と、可愛い動物のイラストに癒されます♡

保湿成分グリセリンとヒアルロン酸を配合しているのがポイント。やわらかさにこだわったティッシュとなっています。

4個入りで110円（税込）という手頃さで、リピート購入もしやすいです。

しっとりとした質感ではありますが、指で触るとやや粗さを感じます。実際に、鼻に当てると若干刺激を感じました。

ただ、格安のポケットティッシュや街頭で貰うようなティッシュよりは、かなり柔らかく感じます。

100円ショップで販売されている商品の中では、良い質感のほうだと思いました。

大容量でやさしい使い心地の『ローションティッシュ ソフトパック』もおすすめ！

商品名：ローションティッシュ ソフトパック

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：縦198mm×横157mm

入り数：180枚

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4969757148563

もう一種類、こちらの『ローションティッシュ ソフトパック』という商品も購入してみました。

こちらは自宅や車内などで使うのに最適な、ソフトパックタイプのティッシュです。

180枚入りで110円（税込）と、こちらもお手頃なのが魅力です。

ポケットティッシュだとすぐに使い切ってしまいますよね。特に花粉症の方にとっては、いくつあっても足りないくらい…。

こちらはソフトパックですが、サイズがコンパクトなので、ギリギリ持ち歩き用としても使えます！

ポケットティッシュだと足りない！という方にもおすすめできる商品です。

ティッシュは光沢があり、見るからに上質な印象を受けます。

ポケットティッシュよりも、ワンランク上のしっとり感。

鼻に当ててもやさしい肌触りで、刺激を感じませんでした。これはリピート確定です！

今回は、ダイソーの『プレミアムふんわか』と『ローションティッシュ ソフトパック』をご紹介しました。

まさかダイソーでローションティッシュが販売されているとは思わなかったので、使う量や好みの質感、用途に合わせて選べるのが嬉しいです！ティッシュによるお肌のダメージが気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。