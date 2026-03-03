Threadsで話題になっているのは、配達員さんから届いた「お届け完了のお知らせ」。そこに写されていた光景は記事執筆時点で19万回を超えて表示されており、「声出して笑ったｗ」「写真保存しちゃいますね！」「配達の方…わかってらっしゃる」などのコメントの他、1万4000件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：Amazon配達員から『お届け完了の写真』がきたので、確認した結果→荷物と一緒に写っていた『まさかの光景』】

お届け完了の写真を見たら…

Threadsアカウント「macchokun_0428」の投稿主さんは、サモエドの『まっちょ』くんの日常を紹介しています。この日、用事で外出していたという投稿主さん。留守にしている間に、Amazonから荷物が届いたといいます。

Amazonでは、置き配をした際に「お届け完了のお知らせ」を送ってくれるサービスを行っているそう。投稿主さんのスマホにも、荷物を写した写真とともに通知が届きました。しかし、そこに映っていた「あるもの」に、投稿主さんは思わず笑ってしまったといいます。

まさかの光景が可愛すぎる♡

投稿主さんの家の玄関の扉は、すりガラスになっているそう。扉の前には確かに荷物が置かれていましたが、目に飛び込んだのはすりガラスの向こうでした。

なんと、まっちょくんがぴたりと張り付くようにしてこちらを見ていたのです…！！

配達員さんを気にしている様子のまっちょくんは、目をまん丸にして外を見つめている様子。その表情がすりガラスを通してぼんやりと滲み、なんともシュールな光景となっていたのです。あまりの可愛さに打ちのめされたのか、配達員さんはわざわざまっちょくんを中央に配置してシャッターを切ったのでした。

配達員さんが和んだことが想像できますが、投稿主さんも「安心と爆笑」でいっぱいになったとのこと。家の中にいながらにして、色んな人を癒してしまったまっちょくんなのでした♡

この投稿には、「犬がメインなの草」「ガラス越しの表情にじわる」「きっと犬好きに違いない」など、多くのコメントが寄せられています。

幸せを呼ぶ犬、まっちょくん

まっちょくんは、他の日にも、「お届け完了のお知らせ」に紛れ込んでいたことがあるそうです。すりガラス越しのまっちょくんは、人の目を惹きつける力があるのかも…。

まっちょくんと家族になってから、「たくさんの人と出会い、日々幸せを感じている」と投稿主さん。穏やかな笑顔が可愛いまっちょくん、これからもたくさんの人を癒す存在であり続けることでしょう。

Threadsアカウント「macchokun_0428」には、他にもまっちょくんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：Threadsアカウント「macchokun_0428」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。