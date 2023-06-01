【Amazon 新生活セール】 先行セール：3月3日0時～ 開催 開催期間：3月6日0時～3月9日23時59分

「Dyson Purifier Hot+Cool Gen1 空気清浄ファンヒーター ブラック／ニッケル(HP10 BN AM)」

Amazonにて開催されている「Amazon 新生活セール」先行セールの対象商品にダイソンの空気清浄機が追加された。

セールでは、1年を通して使用可能なAmazon限定モデル「Dyson Purifier Hot+Cool HP2 De-NOx ホット+クール ホワイト/ゴールド(HP12 WG AM)」や「Dyson Purifier Hot+Cool Gen1 空気清浄ファンヒーター ブラック／ニッケル(HP10 BN AM)・ホワイト／ホワイト(HP10 WW AM)」がラインナップされており、それぞれ期間中、割引価格で提供される。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることを確認のうえ購入いただきたい。

Dyson(ダイソン) 空気清浄機 「Dyson Purifier Hot+Cool HP2 De-NOx ホット+クール ホワイト/ゴールド(HP12 WG AM)」【Amazon.co.jp限定】

本商品では、これまでの活性炭フィルターより1.5倍多くの二酸化窒素を除去（※1）し、ウイルス（※2）や花粉やハウスダストを除去しながら、部屋全体を速くすみずみまで暖められ、夏は空気をきれいにしながら扇風機として使用できる。

（※1）自社規格DTM-003387に準拠し、第三者機関［Fraunhofer WKI（ドイツ）］が3m3の試験空間にて最大風量で測定。活性炭フィルター搭載製品との比較。

（※2）25m3の密閉した試験空間での61分後の浮遊したウイルスへの効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。ご使用の状況によって効果は異なります。試験機関：（一財）北里環境科学センター。試験方法：25m3の試験空間で日本電機工業会規格（JEM1467）の性能評価試験にて実施。対象：浮遊したウイルス。試験機：HP12と同等機種HP09で実施（最大風量時）。試験結果：61分後に99%捕集。試験報告書：北生発2021_0638号。

「Dyson Purifier Hot+Cool Gen1 空気清浄ファンヒーター ブラック／ニッケル(HP10 BN AM)・ホワイト／ホワイト(HP10 WW AM)」

冬はヒーター、夏は扇風機、一年中空気清浄機として使用できる、1台3役シンプルモデル。高性能HEPAフィルターを搭載し、ウイルス（※3）やハウスダスト、花粉、ニオイを除去する。本体カラーはブラック／ニッケル(HP10 BN AM)と色違いのホワイト／ホワイト(HP10 WW AM)がある。

ホワイト／ホワイト(HP10 WW AM)

（※3）25m3の密閉した試験空間での72分後の浮遊したウイルスへの効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。ご使用の状況によって効果は異なります。試験機関：（一財）北里環境科学センター。試験方法：25m3の試験空間で日本電機工業会規格（JEM1467）の性能評価試験にて実施。対象：浮遊したウイルス。試験機：HP10（最大風量時）。試験結果：72分後に99%捕集。 試験報告書：北生発2023_0393号。