ルンバ(Roomba)Max 705 Vac ロボット + AutoEmpty

Amazonにて開催されている「Amazon新生活先行セール」の対象商品にアイロボット(iRobot)のロボット掃除機「ルンバ」が追加された。

本セールでは、「ルンバ(Roomba)Max 705 Vac ロボット + AutoEmpty」、「ルンバ(Roomba)Plus 505 Combo ロボット + AutoWash」、「ルンバ(Roomba)Plus 405 Combo ロボット + AutoWash」、「ルンバ(Roomba)205 DustCompactor Combo ロボット」、「ルンバ(Roomba) 105 Combo ロボット + AutoEmpty」などがお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

絡まりにくいゴム製デュアルアクションブラシ、エッジクリーニングブラシ、カーペットブースト、そして最大180倍（「Roomba 600シリーズ」との比較）強力なパワーリフト吸引でペットの毛などもパワフルに除去する。

ルンバ(Roomba)Plus 505 Combo ロボット + AutoWash

「Roomba 600シリーズ」と比べて最大70倍強力になった吸引力、伸縮するDualClean モップパッド with PerfectEdge、スマートスクラブ、ゴム製のシングルアクションブラシ、エッジクリーニングブラシが様々な汚れを取り除く。また前面カメラセンサー搭載で障害物も瞬時に判断・回避する。

ルンバ(Roomba)205 DustCompactor Combo ロボット

内蔵の圧縮機能とゴミ管理機能を搭載しているため、自動ゴミ収集機能付き充電ステーションを設置する必要がないのが特徴。ゴミを内部で継続的に圧縮するため、最大60日間(※)ゴミ捨てが不要だ。

※全ての家庭環境において、期間を保証するものではありません。