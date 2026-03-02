加護亜依、“モー娘。時代”は家賃80万円、中学生でベンツ購入
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、オリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』の#２を２月26日（木）夜11時より放送した。
『資産、全部売ってみた』は、崖っぷちに立つ芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、ゼロから人生の再設計に挑む姿を追う“人生再スタート応援バラエティ”。番組MCは、小島瑠璃子と平成ノブシコブシの吉村崇が務める。
２月26日（木）放送#２では、“自身の象徴”ともいえる誇らしい資産を売ったら一体いくらになるのか、その価値を数字化する「こじうり（誇示売り）企画」に元モーニング娘。の加護亜依が登場。
2000年にモーニング娘。４期生としてデビューし、14歳で高額納税者番付にランクインするなど、華々しい生活を送っていた加護は当時について「移動するのに車が必要だったので」と振り返り、中学生で高級車“メルセデス・ベンツ”を購入したという驚きの事実を明かす。さらに他にお金を使っていたこととして「家の家賃」と挙げた加護は「80万円くらいのところに当時はいました。４LDKでした。おばあちゃんと２人で」「深沢（世田谷区）」と具体的に告白。さらに当時は給料制だったと言い、「給料で毎月いただいて、ボーナスとかが入る」と語り、スターとして走り続けた“あの頃”のリアルが浮かび上がった。
番組では、そんな加護に「モー娘。時代の衣装・歌唱の権利などを売りませんか？」と交渉を持ちかけますが、加護は「モー娘。時代のものはないですね」と即答。「解雇されたので。事務所を出る形だったので、今は自分には（印税）入ってこないです」と明かす。そこで加護が自身の“資産”として出したのは、高級ブランド・エルメスの希少モデル「ミニ・ケリー（ケリー・ピクニック）」。４年ほど前に約260万円で購入したとバッグだと言い、「YouTubeが唯一継続的に頑張ったもの」「何か物に残したいと思って、たまたまミニ・ケリーが買えるルートがあったので、『絶対今買わなきゃダメだ』と思った」と購入の背景を語る。また、「資金でやりたいことは？」という問いに、加護は「プロデュース業をしたいんですよ。プロテインとか」と告白。「あと、私の映画とかやったら絶対いい気がする。スキャンダル映画。実話の」と自身の人生を“作品”として形にする構想も口に。
そして、資産を査定するため、スタジオに加護が登場。中小企業診断士が加護のプロテイン事業構想について具体的な数字を算出し、初期費用に６ヶ月分の運転資金を含めた必要資金は約530万円になると説明。「ミニ・ケリー」を持参した加護は、「１回くらいしか使ってない。大事にしすぎて飾ってある」と語る。そんな加護の「ミニ・ケリー」の査定額は一体いくらになったのか？査定士も「７年間査定士をやっているが一度も見たことない」「激レアです」と希少性を強調し、衝撃の査定額にスタジオ騒然。果たして、加護が下した決断とは？本放送は「ABEMA」にて無料見逃し配信中。
