妹ちゃんや弟ちゃんと上手に遊んであげるミニチュアダックスフンドさん。ただあやしているだけじゃない…！想定以上に『子守り力』が高すぎる光景が話題になっているのです。

ずっと見ていたくなる尊すぎるその光景は記事執筆時点で199万回を超えて表示されており、3.3万件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：爆笑する赤ちゃん→ベッドの上に『犬』が乗っかって…人間顔負けな『育児のプロすぎる光景』】

赤ちゃんを笑わせる犬

Xアカウント『@kou111dachs』に投稿されたのは、子守りのプロと名高いミニチュアダックスフンド「こう」ちゃんのお姿。

この日も、弟くんの笑顔を引き出すため遊び相手を買って出てくれたのだそう。ベッドの下から、こうちゃんのことを見上げるようにしてつかまり立ちしていたという弟くん。

想定以上に『子守り力』が高すぎる光景に反響

そしてベッドの上では、こうちゃんが弟くんの視界から出ないように絶妙な距離感を保ちながらプレイバウのようにぴょこぴょこと飛び跳ねていたといいます。

実際には弟くんには当たらないように、近寄ったり離れたり。キャッキャと嬉しそうに笑う弟くんの期待に上手に応えるかのように様子を見ながら遊んであげるそのお姿は、まさに『子守りのプロ』という表現がぴったり。

その子煩悩っぷりは長女ちゃんの頃から発揮されているそうで、飼い主さん曰くこうちゃんは『2歳以下を手玉に取るプロ』なのだとか。

遊び相手はもちろんのこと、寝かしつけから添い寝まで何でも熟すこうちゃん。妹ちゃん、弟くんとの愛情に溢れたやり取りは多くのユーザーを感動させることとなったのでした。

愛情に溢れた日常に感動の声

こうちゃんには、弟分のダックス「マロン」くんという存在も。妹ちゃんや弟くん、そしてマロンくんのお世話をしたり、飼い主さんに全力で甘えたりと日々忙しく過ごしているというこうちゃん。

『お兄ちゃん』としての顔もあれば、飼い主さんにだけ見せる『赤ちゃん』の顔もあり、その変幻自在なこうちゃんのお姿は愛情に満ち溢れています。

飼い主さんに溺愛されながら、賑やかに幸せに暮らすこうちゃん、マロンくんのお姿はダックスフンドの魅力や、子どもたちとの暮らしの素晴らしさを発信し続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@kou111dachs」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。