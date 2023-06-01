ふたり揃うと破壊力も無限大！「SSSS.GRIDMAN 宝多六花＆新条アカネ feat.トリダモノ」【あみあみ展示撮り下ろし】トリダモノ氏の描き下ろしイラストを立体化
グッドスマイルカンパニーより、2027年2月に発売予定の1/7スケールフィギュア「宝多六花＆新条アカネ feat.トリダモノ」。こちらは、テレビアニメ「SSSS.GRIDMAN」に登場する「宝多六花」と「新条アカネ」を立体化したフィギュアである。
今回は、同社のキャラクター×イラストレーター×フィギュアのプロジェクトである「COVERS」第二弾として企画されたもので、トリダモノ氏が描き下ろしたイラストを元に再現されている。ちなみに、展示されている2体セット以外にもそれぞれのキャラクター単体でも販売されるので、好みのキャラクターのみを購入することも可能だ。
フィギュアの素材はプラスチックで、全高は約220mmだ
まずは、ピンク色のショートヘアがよく似合っている新条アカネの方からご紹介していこう。赤くて大きな瞳に、血色の良い頬、そして歯を見せて微笑んでいるような表情が素晴らしい。制服の上着は肩をはだけるように着崩しており、その分大きなバストがより強調されているように見える。
アカネが身につけている制服部分も、髪の色に合わせて紫色のリボンなど統一感のあるカラーリングになっている。カバンの紐を腕に掛けたような状態で持っており、こちらはデザインだけではなく小物が作られているなど、かなり細かく作り込まれている。
キュートすぎるこの笑顔
横顔も素晴らしい
胸の大きさが目立つ
スカートの丈がかなり短めなこともあり、その下から伸びているむっちりとした太ももの肉感に目が行ってしまう。また今回紹介している2体セットには、元のイラストを再現できるように、手つなぎパーツに加えて、二人用の台座も付属している。
むっちりとした太ももだ
こちらは二人用の台座だ
元々こちらの2体が対になることを意識してデザインされていることもあり、宝多六花の方も負けず劣らずキュートな見た目に仕上げられている。虹のような色彩の大きな瞳、長い黒髪。白い素肌に少し赤らんだ頬も可愛らしい。
六花の身につけている衣装は、しっかりとボタンを締めて清楚な雰囲気が漂っている。白を基調にしながらも、グレーのラインや金色のボタン、校章などがあしらわれている。さらに、首元の大きな赤いリボンも目を引くポイントだ
何かを見つめるような表情をした宝多六花
黒髪もしなやかだ
白い制服姿が美しい
こちらも下半身はミニスカートということもあり、よりむっちりとした白い太ももが強調されている。またそれぞれのイメージカラーで表現されたシューズも素晴らしく、こちらは靴底部分にクリアパーツが採用されており、透明感のある見た目に仕上げられている。
白い太ももがたまらない!?
靴底はクリアパーツで透明感のある見た目になっている
こちらの「宝多六花＆新条アカネ feat.トリダモノ」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中の彩色見本だ。予約の締め切りは4月22日までと、まだまだ時間的な余裕がある。その前に実物をチェックしておきたいという人は、この機会にお店に足を運んでみてはいかがだろうか。【フォトギャラリー】
(C)円谷プロ (C)2018 TRIGGER・雨宮哲／「GRIDMAN」製作委員会