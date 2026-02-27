ボディサイズはダイハツ・ロッキーに近い

日産マグナイト｜Nissan Magnite

Magnite（マグナイト）は2020年10月にインドで発表された日産最小のSUV。インドの「全長4m以下」という税制優遇枠に合わせて開発されたモデルで、ルノー・日産アライアンスによる小型車用の「CMF-A（コモン・モジュール・ファミリー-A）」プラットフォームが用いられた。

車名は「Magnetic（魅力のある）」と「Ignite（感情を喚起する）」の掛け合わせが由来で、インドをはじめとした成長地域における日産の新時代への思いが込められている。

インド日産チェンナイ工場で生産されているマグナイトは、2020年12月のインドを皮切りに、南アフリカやインドネシアなど15の市場で販売され、2023年6月には累計生産台数が10万台に達した。

2024年10月にはマイナーチェンジを発表。リモートエンジンスタートや降車時オートロック・接近時オートロックといった利便性を高める機能が追加されるなど、商品力を高めている。

またこれを機に、それまでに累計販売15万台を突破した好調さも後押しして、2025年からは左ハンドル市場への輸出を開始する方針も打ち出された。日産は2026年までに、インドから65以上の市場に向けて輸出する目標を掲げ、2025年1月には中南米、同2月には中東や北アフリカ、アジア太平洋地域などへの輸出が始まった。

ボディサイズは全長3994×全幅1758×全高1572mm、ホイールベースは2500mm。この寸法はダイハツ「ロッキー」に近い。ロッキーのサイズは全長3995×全幅1695×全高1620mmで、ホイールベースが2525mmだから、マグナイトの方が少しロー&ワイドなプロポーションといえる。

ちなみに、現在日本で正規販売されている日産最小のSUV「キックス」と比べると、全幅と全高はほとんど変わらないが、全長はマグナイトの方が約30cmも短い。

大胆で斬新なデザインで若々しい印象を放つ

日産マグナイト｜Nissan Magnite

エクステリアデザインは大胆で斬新。自信に溢れた俊敏なスタンスを保ちながらも、元気で若々しい印象を放つ。シャープなLEDヘッドランプの下にはL字型のデイタイムランニングライトが組み込まれ、大型グリルと相まって、SUVらしい力強さが表現されている。

インテリアは運転席と助手席の空間が広く、コンパクトボディながらゆったりとした室内空間を確保。後席はひとクラス上のクルマに匹敵するような、ゆとりある足元空間を実現している。荷室容量は5名乗車時で336L、6:4の分割可倒機構を備えた後席を倒すと最大690Lに広がる。

8インチのタッチスクリーンを組み合わせるインフォテイメントシステムはApple CarPlayとAndroid Autoに対応し、メーターには同セグメントでは画期的な7インチのTFT液晶ディスプレイを採用することで、プレミアムなキャビンを創出。マイナーチェンジ後は、スマートフォンのワイヤレスチャージャーやアンビエントライト、冷却機能付きグローブボックス、エアイオナイザーといった快適性や利便性を高める装備も採用された。

1.0L直列3気筒の自然吸気式とターボの2種を設定

日産マグナイト｜Nissan Magnite

エンジンは1.0リッター直列3気筒で、最高出力53kW（72ps）、最大トルク96Nm（9.8kgf-m）の自然吸気式（NA）と、最高出力73.5kW（100ps）のターボの2機種を設定。

トランスミッションは5速MTのほか、NA仕様には「EZシフト」と呼ぶ5速自動MT（AMT）、ターボ車にはCVTも設定されている。ターボ仕様の最大トルクはトランスミッションによって異なり、5速MTが160Nm（16.3kgf-m）、CVTが152Nm（15.5kgf-m）。駆動方式は全車FFだ。

インド仕様の燃費データは、NAエンジン車が19.4km/L（5速MT）と19.7km/L（5速AMT）、ターボ車が19.9km/L（5速MT）と17.9km/L（CVT）。

最低地上高は全車で205mm確保され、未舗装路や悪路での走破性を高めているのが特徴。ヒルスタートアシストやアラウンドビューモニターといった、安心感を高める装備の採用も特色に挙げられる。

インドでは「クロ スペシャルエディション」を追加

日産マグナイト クロ スペシャルエディション｜Nissan Magnite Kuro Special Edition

インド仕様のマグナイトは、装備・仕様の異なる豊富なバリエーションを展開。トランスミッションによりNAエンジン車が最大6トリムから、ターボ車が最大4トリムから選択可能だ。インドでの販売価格はNAエンジン車が56万1643～89万8264ルピー（邦貨換算約96～154万円）、ターボ車が85万8016～107万5721ルピー（同約147～184万円）。

2025年6月にはインドで特別仕様車「クロ スペシャルエディション」が発表され、選択の幅を広げている。

「クロ スペシャルエディション」は、日本語の「黒」にちなんで名付けられ、洗練された感性と日本のデザイン精緻さが体現された。ネーミングのとおり内外装をすべてブラックで統一し、他に類を見ないビジュアルアイデンティティを表現。内外装ともに高級感、威厳、そしてスタイリッシュな印象が強調されている。「クロ スペシャルエディション」の現地販売価格は、NAエンジン車が75万9682～80万9992ルピー（邦貨換算約130～138万円）、ターボ車が88万8659～99万3853ルピー（同約152～170万円）。

SPECIFICATIONS

日産マグナイト1.0ターボ｜Nissan Magnite 1.0 Turbo

ボディサイズ：全長3994×全幅1758×全高1572mm

ホイールベース：2500mm

最低地上高：205mm

最小回転半径：5.0m

乗車定員：5人

車両重量：1103kg

エンジン：直列3気筒ガソリンターボ

総排気量：999cc

最高出力：73.5kW（100ps）/5000rpm

最大トルク（5速MT）：160Nm（16.3kgf-m）/2800-3600rpm

最大トルク（CVT）：152Nm（15.5kgf-m）/2200-4400rpm

トランスミッション：5速MT／CVT

駆動方式：FF

タイヤサイズ：195/60R16

燃費：19.9km/L（5速MT）／17.9km/L（CVT）

※諸元はインド仕様値