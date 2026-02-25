【声優】紫月杏朱彩・梅澤めぐ・菅叶和・湊みやが集結！俳協65周年記念の豪華デジタル写真集が発売！
【俳協65周年】紫月杏朱彩・梅澤めぐ・菅叶和・湊みやが夢の共演！デジタル写真集『Fiori』を発売、ボイスドラマ付き限定版も
2月23日（月・祝）、俳協所属の声優、紫月杏朱彩・梅澤めぐ・菅叶和・湊みやの4名によるデジタル写真集『Fiori』が発売される。販売場所は「週プレ グラジャパ！」をはじめとする主要電子書店だ。
本作は、俳協の創立65周年記念企画・第2弾として制作。同じ事務所に所属する人気女性声優4名による夢の共演が実現した。
見どころは、4名が揃う撮影だからこそ引き出された柔らかな表情。ベッドルームでのパジャマ姿や、全員参加のホームパーティーなど、彼女たちの日常を切り取ったかのような貴重なカットが収められている。
さらに「グラジャパ！」限定版には、ボイスドラマ付きの「VOICE PHOTO BOOK」を用意。久々に再会した同期という設定で、個性豊かなキャラクターを演じる4人の掛け合いを堪能できる。彼女たちの素顔と魅力が凝縮された一冊を、ぜひ手にとってほしい。
【プロフィール】
紫月杏朱彩（しづき・あずさ）
11月8日生まれ 身長160cm 神奈川県出身
声：ソプラノ
特技：歌を覚えること
免許・資格：英検準2級
趣味・スポーツ：歌唱、脱出ゲーム、ミュージカル鑑賞、つまみ細工作り、和装
-
梅澤めぐ（うめざわ・めぐ）
5月12日生まれ 身長154cm 北海道出身
声：ソプラノ
特技：サッカー、リフティング
免許・資格：全商珠算電卓実務検定1級
趣味・スポーツ：絵を描くこと、フライドポテト作り、利きアロマ
-
菅叶和（かん・かんな）
11月19日生まれ 身長165cm 東京都出身
声：メゾソプラノ
特技：茶道
趣味・スポーツ：家で歌の録音をすること、バスケット
＜SNS＞公式X【@kannkannna】
-
湊みや（みなと・みや）
12月16日生まれ 身長159cm 東京都出身
特技：ダンス、イラスト、ヘアアレンジ
趣味・スポーツ：カラオケ、ネイルアート、スキー
＜SNS＞公式X【@miya_minato1216】