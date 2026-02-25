¡Ö¥«ー¥Ó¥£¡×¤È¥°¥é¥Ë¥Õ¤¬½é¥³¥é¥Ü¡ª ¥É¥Ã¥È³¨T¥·¥ã¥Ä¤Ê¤É³Æ¼ï¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬3·î10Æü¤ËÈ¯ÇäWEB¤Ç¤ÎÀè¹ÔÍ½Ìó¼õÉÕ¤â¥¹¥¿ー¥È
¡¡¥°¥é¥Ë¥Õ¤Ï¡¢¡ÖÀ±¤Î¥«ー¥Ó¥£¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò3·î10Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£ËÜÆü2·î25Æü¤è¤êWEB¤Ç¤ÎÀè¹ÔÍ½Ìó¼õÉÕ¤â³«»Ï¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï1,200±ß¤è¤ê¡£
¡¡ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤òÂ¿¿ôÅ¸³«¤¹¤ë¥°¥é¥Ë¥Õ¤è¤ê¡ÖÀ±¤Î¥«ー¥Ó¥£¡×¥·¥êー¥º¤Î¿·¾¦ÉÊ¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¥«ー¥Ó¥£¤Î´é¤òÎ©ÂÎÅª¤ËÉ½¸½¤·¤¿¥Ñー¥«ー¤ä¡¢¶»¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤òµÛ¤¤¹þ¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥«ー¥Ó¥£¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿T¥·¥ã¥Ä¡¢¥É¥Ã¥È³¨¤Î¥«ー¥Ó¥£¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ê¤É¡¢¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÁ´19¼ï¤Î¾¦ÉÊ¤¬¼è¤êÂ·¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¥Ñ¥ó¥Ä¤ä·¤²¼¡¢Ë¹»Ò¤Ê¤É¤Î¾¦ÉÊ¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£3·î10Æü¤è¤êÅ¹Æ¬¤Ç¤ÎÈÎÇä¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢Àè¹Ô¤·¤ÆWEB¤Ç¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡£¥°¥é¥Ë¥ÕÅìµþ¤Ç¤ÏËÜ¥³¥é¥Ü¤òµÇ°¤·¤¿Å¹ÊÞ¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°Áõ¾þ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¡¦¥Ñー¥«ー ²Á³Ê¡§5,900±ß
T¥·¥ã¥Ä ²Á³Ê¡§4,500±ß
T¥·¥ã¥Ä ²Á³Ê¡§4,500±ß
T¥·¥ã¥Ä ²Á³Ê¡§5,900±ß
T¥·¥ã¥Ä ²Á³Ê¡§4,500±ß
T¥·¥ã¥Ä ²Á³Ê¡§4,500±ß
¥·¥ã¥Ä¡¦¥Ö¥é¥¦¥¹ ²Á³Ê¡§6,900±ß
¥·¥ã¥Ä¡¦¥Ö¥é¥¦¥¹ ²Á³Ê¡§6,900±ß
¥Ñ¥ó¥Ä¡¦¥¹¥«ー¥È ²Á³Ê¡§7,900±ß
¥Ñ¥ó¥Ä¡¦¥¹¥«ー¥È ²Á³Ê¡§6,900±ß
·¤²¼¡¦¥ì¥®¥ó¥¹ ²Á³Ê¡§1,200±ß
T¥·¥ã¥Ä ²Á³Ê¡§3,500±ß
T¥·¥ã¥Ä ²Á³Ê¡§3,500±ß
T¥·¥ã¥Ä ²Á³Ê¡§3,500±ß
Ë¹»Ò ²Á³Ê¡§3,900±ß
¥Ð¥Ã¥° ²Á³Ê¡§4,900±ß
¥Ð¥Ã¥° ²Á³Ê¡§3,900±ß
ºâÉÛ¡¦¾®Êª ²Á³Ê¡§5,500±ß
·¤²¼¡¦¥ì¥®¥ó¥¹ ²Á³Ê¡§1,200±ß
¥°¥é¥Ë¥ÕÅìµþ¤ÎÅ¹ÊÞ¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°Áõ¾þ
(C) Nintendo / HAL Laboratory, Inc.