「大掃除もおせちも嘘？」兄夫婦の話が噛み合わない【兄夫婦が私の財布を狙ってる 第4話】
■これまでのあらすじ
都会でひとり暮らしをしている陽菜に「家族の役目」だなんだと言っては何かと高額な出費を強いる兄夫婦。しかも、兄夫婦が恩を着せるように話す内容には嘘が散りばめられていることがわかり、陽菜はモヤモヤしていた。さらに義姉は陽菜に「家族に還元」するように言ってきて…。
ふたりきりになった途端、「家族に還元するように」と義姉からチクチクと嫌味を言われました。だから義姉はおせちの代金を払っていないこと、兄は大掃除も手伝っていないことを言ってみたのですが、義姉からは母の物忘れではないかと言われてしまい…。
思わず言葉に詰まった私に、「私たちのおかげで都会で暮らせている自覚を持ってほしい」と言ってきたのです。
たしかに親のそばに兄夫婦がいることは何かあった時には安心材料となりますが、この兄夫婦が頼りになるかどうかは怪しい気が…。
そして、私が買ってあげた学習机の話になったのですが、義姉から驚きの言葉が返ってきたのでした。
※この漫画は実話を元に編集しています
脚本:みゆき、イラスト:まりお
(ウーマンエキサイト編集部)