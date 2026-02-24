ぷにぷに電機、Kan Sano、Shin Sakiuraがトリプルコラボレーション作品として新曲「学芸大前」をリリースする。

本楽曲は、〈会いたいな、君に 今夜9時、学芸大前〉という歌詞から物語が始まる、東京の小さな街を舞台に描かれるラブソング。〈小さなBARの灯り〉〈80年代のあの曲〉〈魔法のクリシェ〉というフレーズや、ノスタルジックなコード進行へのオマージュが特徴の楽曲で、それぞれのボーカルやコーラスも魅力のひとつ。追いかける側と余裕を見せる側の視点の移ろいによって、恋の揺らぎを描き出す楽曲となっている。

「君はQueen」「ずるくない？」を共に手がけてきたぷにぷに電機、Kan Sano、Shin Sakiuraによる今回のコラボレーションでは、情景的リリック、ジャズのコードセンス、黄金のメロディ、洗練されたグルーヴなど、それぞれが培ってきた感性が交差し、2020年代の新たなJ-R&Bに仕上がっている。

さらに、本楽曲をイメージしたSession IPAスタイルのクラフトビール『学芸大前』が、KUNITACHI BREWERYとのコラボレーションで製作。数々のコラボクラフトビールを手がけてきたぷにぷに電機のこだわりを堪能できる1杯となっている。同コラボクラフトビールは、KUNITACHI BREWERY公式サイトにて、2月24日11時に受注開始、3月4日楽曲のリリースにあわせ順次発送開始となっている。

（文＝リアルサウンド編集部）