MSYのブランド「GRAPHT」は、カプコンの「ストリートファイター6」とのコラボグッズを発売する。2月24日11時より3月24日の期間にGRAPHT公式ECサイトにて予約販売を行なう。価格は660円より。

今回は「スト6」に登場するキャラクターを立体的に表現した3Dキーキャップが発売される。ルーク、ジェイミー、ジュリ、ザンギエフ、リュウ、ケン、春麗、A.K.I.、キンバリー、JPの全10種で、それぞれデフォルメされた可愛らしい姿に仕上がっている。「Cherry MX」および互換スイッチに対応する。

このほか、「A.K.I.」と「ブランカ」のパンクキャンバスコレクションTシャツ、エレナやサガット、C.ヴァイパーといった新キャラクターのデスクマット、ショートマンガ「がんばれジュリちゃん」よりマウスパッドとおちょこが新発売される。

これら商品は、東京ソラマチにて3月4日より開催されるポップアップストアにて販売も行なわれる。

「ストリートファイター 6」3Dキーキャップ 全10種 価格：各4,400円

パンクキャンバスコレクション』Tシャツ（A.K.I./ブランカ）M/L/XL 価格：各5,500円

デスクマット（エレナ、サガット、C.ヴァイパー）価格：各4,950円

マスキングテープ 2種（A/B）価格：各660円

トレーディングラバーマグネットvol.1～4 全22種 価格：各990円

がんばれジュリちゃん マウスパッド 価格：1,980円

おちょこ 4種 価格：各1,320円、4種セット価格：5,000円（GRAPHT ECサイト限定価格）

STREET FIGHTER 6 OFFICIAL POP UP STORE in 東京ソラマチR 開催概要

東京ソラマチにてポップアップストアを開催する。本日発売の製品や、先日発表したリバーシブルブルゾン（ジュリ/豪鬼）など、「ストリートファイター」とコラボレーションした中心に、アパレルや雑貨をバラエティ豊かに取り揃える。

・開催期間：3月4日～3月17日

・開催場所：東京ソラマチ 3階 タワーヤード5番地 ワゴンショップ

・営業時間：10時～21時

