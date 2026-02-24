「スト6」よりリュウやケンの3Dキーキャップが2月24日より順次発売。GRAPHTコラボの新作「がんばれジュリちゃん」コラボの新作マウスパッドも
MSYのブランド「GRAPHT」は、カプコンの「ストリートファイター6」とのコラボグッズを発売する。2月24日11時より3月24日の期間にGRAPHT公式ECサイトにて予約販売を行なう。価格は660円より。
今回は「スト6」に登場するキャラクターを立体的に表現した3Dキーキャップが発売される。ルーク、ジェイミー、ジュリ、ザンギエフ、リュウ、ケン、春麗、A.K.I.、キンバリー、JPの全10種で、それぞれデフォルメされた可愛らしい姿に仕上がっている。「Cherry MX」および互換スイッチに対応する。
このほか、「A.K.I.」と「ブランカ」のパンクキャンバスコレクションTシャツ、エレナやサガット、C.ヴァイパーといった新キャラクターのデスクマット、ショートマンガ「がんばれジュリちゃん」よりマウスパッドとおちょこが新発売される。
これら商品は、東京ソラマチにて3月4日より開催されるポップアップストアにて販売も行なわれる。
「ストリートファイター 6」3Dキーキャップ 全10種 価格：各4,400円
パンクキャンバスコレクション』Tシャツ（A.K.I./ブランカ）M/L/XL 価格：各5,500円
デスクマット（エレナ、サガット、C.ヴァイパー）価格：各4,950円
マスキングテープ 2種（A/B）価格：各660円
トレーディングラバーマグネットvol.1～4 全22種 価格：各990円
がんばれジュリちゃん マウスパッド 価格：1,980円
おちょこ 4種 価格：各1,320円、4種セット価格：5,000円（GRAPHT ECサイト限定価格）
STREET FIGHTER 6 OFFICIAL POP UP STORE in 東京ソラマチR 開催概要
東京ソラマチにてポップアップストアを開催する。本日発売の製品や、先日発表したリバーシブルブルゾン（ジュリ/豪鬼）など、「ストリートファイター」とコラボレーションした中心に、アパレルや雑貨をバラエティ豊かに取り揃える。
・開催期間：3月4日～3月17日
・開催場所：東京ソラマチ 3階 タワーヤード5番地 ワゴンショップ
・営業時間：10時～21時
(C)CAPCOM
(C)2026 MSY Inc. All rights reserved. GRAPHT is a trademark of MSY Inc/