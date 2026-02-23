農作業中に出会った猫ちゃん。熱心に「おしゃべり」を続ける猫ちゃんを保護したお話が注目を集めています。話題の動画の再生回数は10万回を超え「可愛いハチワレちゃん、幸せになってね」「こんな懐っこい子なかなかいないですね」「やさしい方と出会って何よりです」といったコメントが集まっています。

畑での奇跡の出会い

Instagramアカウント「ドクターネイル爪革命 奈良」に投稿されたのは、畑で出会った猫ちゃんのお話です。

投稿者さんが農作業をしていると、1匹の野良猫ちゃんが現れたのだそう。「どうした？」と声をかけると「ニャーオ！」と返事をする猫ちゃん。近づいても逃げることなく、熱心におしゃべりを続けていたそうです。

周囲には天敵も多いため、投稿者さんは猫ちゃんを保護。その後動物病院に連れていき、家族として迎えることに決めたそうです。

猫ちゃんは推定6ヵ月から1歳で、やせていて、猫風邪をひいていたといいます。投稿者さんは「愛情たっぷり注いで、ふっくらボディの健康優良児に育てたいと思います！」と語っています。やさしい人に出会い、過酷な外での生活を終えることができた猫ちゃんでした。

甘えん坊な家猫に

猫ちゃんは「ハッチ」くんという名前をつけてもらったそうです。ごはんをよく食べ、猫風邪もよくなってきたといいます。

外では少し警戒している様子もみられましたが、とても甘えん坊な性格であることがわかったそうです。投稿者さんのそばを離れず、布団の中に入ってくるほどなのだとか。

ずっしりと幸せな毎日

最近のお気に入りは、投稿者さんの肩の上。日々大きくなる体に「ずっしりとした重みが幸せの証拠」と、愛おしそうに振り返る投稿者さん。優しい飼い主さんに出会えたハッチくんの、これからの成長が楽しみですね。

投稿には「可愛いおしゃべりハチワレちゃん、やさしいご主人と出会えてよかった」「ねこちゃん、寒いしひもじいし辛いしひとりぼっちで悲しかったね」「ご縁のある方と出会えて家猫ちゃんになってよかったです」といったコメントが寄せられています。

