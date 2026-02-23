トランプ大統領がイラン軍事作戦は「限定的」「大規模」の2段階の攻撃を検討　核開発協議が決裂の場合　アメリカ・NYタイムズ

アメリカメディアは22日、トランプ大統領がイランに核開発計画を放棄させるため限定的な攻撃と大規模攻撃の2段階の攻撃を検討していると報じました。

ニューヨーク・タイムズは当局者の話として、トランプ政権が18日にホワイトハウスで行ったイランへの軍事作戦をめぐる協議内容を報じました。

イランの核開発をめぐる3回目の協議は26日にスイス・ジュネーブで行われる予定ですが、記事によりますと、交渉が失敗した場合、トランプ大統領は数日以内に、イラン革命防衛隊の本部やミサイル施設などに限定的な攻撃を行う方針に傾いているとしています。

さらに限定的な攻撃を行ってもイランが核開発計画を放棄しない場合、「体制転換を狙った大規模な攻撃を検討する」と側近に伝えたとしています。

その一方で、「政権内部からは空爆で目標を達成できるか疑問視する声があがっている」としたうえでIAEA＝国際原子力機関のグロッシ事務局長が示した医療を目的としたウラン燃料の製造を認める案を両国が検討しているとしています。

その場合、イランはごく微量のウラン燃料を製造できることになりますが、両国が合意するかどうかは見通しが立たないとしています。

トランプ政権によるイランへの軍事介入の可能性が高まるなか、2隻目の空母となる「ジェラルド・フォード」はまもなくイスラエル沖に到着する予定で、緊張がさらに高まっています。