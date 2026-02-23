Jackery Japanは、3584Whの大容量で3000Wの高出力を備えたポータブル電源「Jackery ポータブル電源 3600 Plus」を、23日11時から予約販売する。価格は35万9800円。

「Jackery ポータブル電源 3600 Plus」は、4人家族の約1日分の電力に相当する容量を備えたポータブル電源。最大5台の拡張バッテリーを追加することで最大21.5kWhまで容量を拡大できるほか、別売りのコネクターを用いた2台並列接続により、最大4000Wの出力やエアコンなどの200V家電にも対応する。バッテリーは3584Whを備える。

このほか、停電時に給電を自動で切り替えるUPS機能や、落雷から機器を守る雷サージ保護機能なども搭載されている。マイナス20度～45度の環境下でも安定したAC出力が可能とうたう。

また、同クラスの従来品と比較して重さを約25％、大きさを約35％削減しており、一体化したキャスターと伸縮ハンドルが重さを感じさせずに移動できるとアピールする。

大きさは385×309×491mm、重さは35kg。保証期間が基本の3年と2年無償延長の計5年を設けている。

Jackery ポータブル電源 3600 Plus

また、同時発売品として、同じく3584Whの大容量バッテリーを備えたポータブル電源「Jackery Battery Pack 3600 Plus」が25万9000円。Jackery 3600 Plus、2000 Plus、3000 Proに対応した「Jackery ポータブル電源 プロテクトカバー（LL）」が1万1999円。

Jackery Battery Pack 3600 Plus

Jackery ポータブル電源 プロテクトカバー（LL）

ソーラーパネルがセットになった「Jackery Solar Generator 3600 Plus ポータブル電源・ソーラーパネルセット」が1枚セットが44万6400円、2枚セットが53万3000円で購入できる。

予約は、23日11時から「Jackery公式オンラインストア」で開始し、27日からは各ECサイトと店頭で購入できる。