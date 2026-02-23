この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネルで「人生は「フィギュアスケート」だと思って、頑張ろう！」と題した動画を公開した。誰にでも平等に与えられた1日24時間という時間をどのように使うべきかについて、「人生はフィギュアスケートのようなものだ」という独自の比喩を用いながら、その向き合い方を語っている。



動画の冒頭で茂木氏は、「24時間はみんな平等にある」という前提に触れつつ、仕事や勉強などそれぞれの課題がある中で、その時間をどう使うかは個人の工夫次第であると指摘した。その上で、時間を有効に使うためには「ヒリヒリとするような、ギリギリの感覚」を持つことが重要だと主張。自身を「時間のアスリート」と定義し、多忙な日々の中でもその緊張感を楽しむ姿勢が大切だと語った。



さらに茂木氏は、現在の心境を「自分の人生というフィギュアスケートを滑っているような感じ」と表現する。誰かが採点してくれるわけではなくとも、自身の演技として全力を尽くす感覚だという。その中では「ひょっとしたらジャンプを失敗するかもしれないし、回転不足で終わってしまうかもしれない」というリスクと隣り合わせの「ギリギリの感覚」で生きていると明かした。しかし、それはストレスで追い詰められるようなものではなく、あくまで「フローとかゾーンの状態」に入り込み、楽しみながら人生を「くるくる回っている」状態であると説明。この感覚こそが素敵であり、自身もそうありたいと述べた。



動画の最後で茂木氏は、「みなさんは人生というフィギュアスケート、どのような演技をしますか？」と視聴者に問いかけ、それぞれの時間の使い方や生き方について考えるよう促して締めくくった。