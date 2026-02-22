お笑いタレントの狩野英孝（44）が22日、自身のYouTubeチャンネルを更新。先輩芸人の新居祝いで大失敗したことを明かした。

この日、44歳の誕生日を迎えた狩野は、YouTubeスタッフから誕生日プレゼントを贈られ、高級シャンパン「ドン・ペリニヨン」で乾杯するなど祝福を受けた。

シャンパンで乾杯する際、狩野は「ドンペリ?すげー」とうれしそうに封を開けた。すると、スタッフから「あの…ナイツの土屋（伸之）さんの新居でシャンパン失敗したと聞いてますが?」と尋ねられた。

これに狩野は「土屋さんの新居のホームパーティー行って…シャンパンぶちまけて」と大失敗を明かした。ただ「ぶちまけてって…あれ、俺が悪いんかな?」と納得できなかった。

その理由は「だってね…ここ（コルク部分）にこういう針金ついてるじゃないですか、シャンパンって。この針金を取ったら…スポーンいったんですよ」と、突然抜けたため不可抗力だと訴えた。

そして、コルクがいきなり抜けたことで「シャンパンびちゃびちゃってなって」と床にぶちまけられた。また「コルクどこ行った?」と床には転がっておらず「天井に刺さってました」と明かしてスタッフたちを笑わせた。