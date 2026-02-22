生まれた頃から、3匹の先輩犬たちに囲まれて暮らしてきた男の子。約1年、あっという間に月日が流れて…『現在の姿』が話題になっているのです。

成長を感じるビフォーアフター、尊すぎるその関係性は記事執筆時点で35万回を超えて表示されており、1.9万件のいいねが寄せられることとなりました。

3匹の犬に囲まれて暮らす0歳の男の子→1年後…

Xアカウント『@husky_sakura』に投稿されたのは、おまぬ家で暮らすポメラニアン「きなこ」ちゃんと末っ子である弟くんのお姿。

弟くんはママさんとお家へ帰ってきたその日から、兄姉であるきなこちゃん、シベリアンハスキー「さくら」ちゃん、「もち」くんに囲まれて育ってきたといいます。

『成長した現在の姿』に思わず感動

きなこちゃんたちは、突然訪れた小さくてよく泣く愛おしい存在を、すぐに守るべき存在だと理解して寄り添ってくれたといいます。泣いているとすぐに駆け付けてくれたり、どこにいても見守ってくれたり…。

そして1年の月日が経過し、弟くんが1歳を迎えた現在…その関係性、絆はより深まっているようです。

ソファの上で眠っていたという弟くん、そこにぴったりと寄り添うきなこちゃん。1年前はほとんど同じ大きさだったふたり、すくすくと成長している弟くんはきなこちゃんを追い越したものの…その関係性は変わっていないのだそう。

むしろ、元気いっぱい動き回るようになった弟くんの見守りはより一層大変になっているようで、一緒に絵本を読んだり、弟くんからの熱烈なキスを受け止めたりと、きなこちゃんの愛おしい任務は増え続けているようです。

愛に溢れたきなこちゃんと弟くんの日常の一コマは、多くのユーザーにたくさんの癒しを届けることとなったのでした。

この投稿には「大きくなっても可愛い」「大きくなりましたね」「それが成長だ」「かわちー」「1年という月日が経っても、二人の距離感と絆は変わらないどころか、もっと深まっていて涙が出ます」などのコメントが寄せられています。

弟くん親衛隊！？モフモフトリオの日常

ポメラニアンのきなこちゃん、シベリアンハスキーのさくらちゃんともちくん。弟くん親衛隊を務めるのはもちろんきなこちゃんだけではなく、さくらちゃんももちくんも日々立派に見守り役を担っているといいます。

飼い主さんに溺愛されながら幸せに暮らす個性に溢れたモフモフトリオの日常は、ポメラニアンやシベリアンハスキーの魅力、そして愛犬と子どもの暮らしの素晴らしさを発信しています。

