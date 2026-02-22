グリーン周りからのアプローチで1パット圏内に寄せるには？【タケ小山のゴルフ超上達ノート】

グリーン周りからのアプローチで考えることは…！？

ここではグリーン周りからのアプローチの話をしようと思いますが、やはりパターで転がせればそれが一番確率が高いし、ミスも少ないわけですよ。しかしパターを使えない状況というのも多いわけで、グリーンから離れていたり、バンカーがあったり、途中の芝が逆目だったりする場合は、そこを飛び越えるクラブで打たざるを得ないわけです。スコアにならない人のアプローチを見ていると、一本調子というか、いつも同じ球筋で打っているようです。ウェッジで突っつくようなアプローチとでもいいますか、それしか打てないから仕方ないといえば仕方ないんですが、自分のアプローチを押し付けているという感じなんですよね。

しかしアプローチというのは、相手があるショットだということを忘れてはい けません。たとえば私みたいな既婚の中年男性が婚活中の若い女性にアプローチしたって無駄じゃないですか。そういうことですよ。つまり「相手をよく見る」ということが大事なのです。その状況に応じたショットを打つから寄るのです。では何を見るかということですが、まずピンがどこに立っているか、でしょうね。近いのか遠いのか、傾斜はどうなのか、2段グリーンになっていないか、グリーンの硬さはどうか、といったグリーンの状況を見ます。それからボールとグリーンの間はどうなっているのか、砲台グリーンになっているのかそうではないのか、芝が順目なのか逆目なのか、バンカーがあるのかないのか、といったことも見なければなりません。そしてボールのライです。順目なのか逆目なのか、硬いのか柔らかいのか、ボールのある状況によっては、打てるショットと打てないショットが出てきますからここも大事。そして風です。フォローなのか、アゲンストなのか、それとも風はないのか、この条件も球筋に大きく影響を与えますから忘れてはいけません。

こうした情報をすべてふまえた上で、どのように寄せるのかを決めるのがアプローチなのです。状況の組み合わせがそれこそ無限にありますから、一本調子のアプローチでは 寄らないのは当たり前です。ですからピッチショット、ピッチエンドラン、ランニングの3つは打てるようになっていて欲しいですね。これは1本のクラブで打 ち分けてもいいですし、ピッチショットはサンドウェッジ、ピッチエンドランは ピッチングウェッジ、ランニングは9番アイアンというように、クラブを変えて打ち分けるのもOKです。他にもアプローチのバリエーションはありますが、最低限3つの球筋だけは覚えておきましょう。

3つのアプローチを覚えたら、これをどう使い分けるかが寄せワンできるかどうかの決め手となります。たとえば打ち上げのアプローチでマウンドの頂点にピンが切ってあるような場合、ピッチショットならピンの近くに落とせばいいわけですが、そこまで突っ込めずショートする場合が多いのではないでしょうか。またライが悪くてピッチショットは怖いような場合には、ピッチエンドランという選択になりますが、このときも番手ごとのキャリーとランの比率、それから球の強さなどを知っていないとピンにボールを運べません。ピッチングウェッジを握ったのはいいのですが、普通の感覚で打ってしまうと、ふだんはキャリーとランが1対1ですが、斜面でボールが止まってしまいピンまで上がっていかない、ということが起こります。ですからこの場合は9番アイアンで半分の地点に落としたり、傾斜がきつければ、7番アイアンを使って半分の地点に落とすというようなオプションが必要になってきます。このようにグリーンが受けている場合は、ショートしないようなクラブと球筋のチョイスが必要ですが、グリーンが硬かったり、順目だったり、下り傾斜になっているような状況では、オーバーしないようなマネジメントが要求されます。

そんなとき、強い球しか打てないゴルファーは困るんですよね。ピンまでボールを駆け上がらせることはできても、ランを抑えることができないので、絶対に寄らない状況というのが出てきてしまいます。スピンをかければいいじゃないか、と思われるかもしれませんが、スピンがかかっていても、スピードが速いとボールを止めることはできません。ましてやグリーンが硬かったり、フォローだったりすると、お手上げになります。いつでも「ガツン!」と強く当てるようなアプローチを打っている人によく聞 いて欲しいのですが、アプローチは弾道だけでなく、球のスピードも重要な要素です。スピードが速くなれば球は止まりづらくなるし、スピードが遅くなると球は止まりやすいということですね。ショートサイドを狙ってグリーンを外して、ピンまで距離はないけど物凄く速いというような状況ってあるじゃないですか。こんなときスピードを出してしまうと、いくらスピンをかけてもノーチャンスです。ワンクッションが使えないとすれば、球を上げて球の高さで止めるか、スピードを殺しながらスピンをかけて止めるか、というオプションになるんですよ。

アプローチはかくも深い世界で、グリーン周りにきたら、われわれプロゴルファーはそれこそ頭をフル回転させて、最も寄りやすい方法を見つけようとしているのです。だから寄るのであり、何も考えずキャディさんに「サンドウェッジください」って言って、1本で何とかしようとしているような人は寄らないんですよ。ですから、ピッチショット、ピッチエンドラン、そしてランニング。最低3つのアプローチショットは打てるようになっておきましょう。その上で、可能だったらパターで転がすことを選択する。それが無理だったら、パターでは打てない要因となっているものを飛び越えてしまうクラブなり球筋なりを選ぶ。そしてそのときにはもちろん、自分のボールのライ、ピンの位置、グリーンの状況なども考慮に入れる。これがグリーン周りからのアプローチの基本なのです。

【出典】『タケ小山のゴルフ超上達ノート 誰も言わない実戦的スコアアップ術』著者：タケ小山