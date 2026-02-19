【ニコニコ超会議 2026】 4月25日・26日 開催予定

ドワンゴは、4月25日・26日開催予定のイベント「ニコニコ超会議2026」において、出展者のほか、企画や協賛出展企業、チケット情報などを公開した。

「ニコニコ超会議」は、今年で15年目を迎える動画投稿サイト「ニコニコ」の大型イベント。みんなの「好き」を思いっきり表現できるネット発の文化祭として、2012年より開催されている。

2026年のキャッチコピー「動けば、届くんだ。」には、一人ひとりが小さくてもその一歩を踏み出せば、その想いは必ず誰かに届き、人や社会とのつながりへと広がっていくというメッセージが込められている。

中心企画となる「クリエイタークロス」には、ボカロPや歌い手、踊り手、配信者など、774組がスペース出展する。

「ニコニコ超会議2026」企画発表第1弾

開催日時：4月25日・26日

主催：ニコニコ超会議実行委員会

会場：幕張メッセ（国際展示場1～11 ホール・イベントホール）

「クリエイタークロス」に774組がスペース出展決定！ 2月19日19時より最終申込開始

最終申込期間：2月19日19時～2月26日

「クリエイタークロス」は、ネットを中心に活動するクリエイターが、幕張メッセの会場内に自分のスペースを持ち、自由に表現できるイベント内企画。

今年の「クリエイタークロス」出展者募集は、2025年12月から開始し、2日間の合計で774組（2025年は662組）の出展が決定している。2月19日19時からは最終の申込期間として、2月26日までの1週間限定で受け付ける。

2023年の初開催を経て、2024年にはドワンゴとSOZO（「アニメ・フェスティバル・アジア（AFA）」主催）がタッグを組み、「クリエイタークロス」のグローバル版として国際クリエイター連携プログラム「Asia Creators Cross」を発足した。同プログラムを通じて、日本のボカロP・絵師・歌い手がシンガポール、北京、ジャカルタ、シドニーで開催されたサブカル・音楽イベントに出演するなど、クリエイターの海外展開を後押しする。

「Anime Festival Asia Singapore 2024」にボカロP2名が出演

超ニコニコ盆踊り

【2025年 クリエイタークロスの様子】

ニコニコ超会議に集まったクリエイターやファン、会場を訪れたユーザーなどがやぐらを囲み、ボカロ曲やアニソンなどジャンルを超えた音楽に合わせて一緒に踊る「超ニコニコ盆踊り」が今年も開催。ガイドダンサーがお手本を見せながら、初めてでも簡単に踊れる振付で実施される。

ゲストや盆踊りで踊る楽曲など、詳細情報は後日公開される。

超ボカニコ 2026 Supported by タイミー

ボカロ音楽オンリーのライブステージを今年も開催。今年はタイミーの冠協賛が決定し、2つの「スキマバイト」企画が実施される。ステージの出演者など詳細情報は後日公開予定。

超ボカヲタ

募集人数：4名

稼働時間：1時間

時給：9,000円

チケット不要で超会議入場可

超ボカニコに出演するボカロPのパフォーマンス中に、ステージ上で会場を盛り上げる「レアバイト」。

超ボカメコ

募集人数：80名

稼働時間：2時間30分

時給：1,250円

チケット不要で超会議入場可

超ボカニコの記録写真撮影を行なう「レアバイト」。指定の撮影エリアでボカニコを楽しみながら働くことができる。

※「VOCALOID（ボーカロイド）」ならびに「ボカロ」はヤマハ株式会社の登録商標です。

超演奏してみた Supported by 大和コネクト証券

今年も大和コネクト証券の協賛が決定した「超演奏してみた」では、ニコニコ超会議の開場とともに約100名の演奏者が大合奏するオープニングイベント「ニコニコ大合奏」が開催される。

また、個人やユーザー同士でセッションを楽しむことができる「超ストリートセッション」では、ピアノに加えて新たにギター・ベース・電子ドラムを設置。当日は事務員Gさん、紅維流星さん、蒼井刹那さん、ショボンさん、よみぃさんなどのゲスト出演が予定されている。

超歌ってみた

プロの音響・照明スタッフの演出のもと、抽選で選ばれたユーザーがステージで歌唱できる「超歌ってみた」。今年も人気のアニメ主題歌やアイドルソングをみんなで歌って踊って楽しめる「超ウルトラフィーバータイム」を実施。

さらに、3月5日から3月9日に開催する「歌踊コレ 2026 Spring」で選ばれた実力派の歌い手が出演する「歌コレ LIVE」や、ゴムさん、ピコさん、ぽこたさん、yonjiさん、らむだーじゃんさん、Re:さんなど、「ニコニコ」黎明期より活動している歌い手が集結する「ニコニコ再会議再会トークショー」（MC：湯毛さん、サブMC：なゆごろうさん）が開催される。

超踊ってみた

「踊ってみた」が好きな人や興味がある人、気になっている人が楽しめる定番企画「超踊ってみた」が今年も開催。2日間で約42組がパフォーマンスを披露する「超踊ってみたライブ 2026」や、その年のテーマソングに合わせてみんなで踊る「超踊ってみたオフ」、1時間耐久で踊り続ける「超連続踊ってみた」、踊ってみた楽曲メインの DJイベント「超踊ってみた DJ 祭り」など人気企画が目白押しで開催される。

「超踊ってみたオフ 2026」

振付師：足太ぺんた、ありく、安藤未知、えまちゃんこ鍋、素直、ネス from REAL AKIBA BOYZ、ぽるし、まさと、まなこ、みずきちゃん、めーとる、わた

「超連続踊ってみた」

出演者：足太ぺんた、やっこ、わた

「超踊ってみた DJ 祭り」

出演者：ネス from REAL AKIBA BOYZ、まなこ

MC：あすぱら、SHIRAHAN、渚こうた

（敬称略）

超コスプレ Supported by ファミリーマート

ファミリーマートの協賛が決定した「超コスプレ」では、幕張メッセの会場内に設けられたコスプレ推奨エリアで撮影会や交流を楽しめるだけでなく、巨大な武器などコスプレアイテムを手に取って撮影などを楽しめる「自作コスプレアイテム体験コーナー」や、壊れた衣装の修復を行なう「コスプレドック」、3年ぶりに復活した独立ステージ企画の実施が予定されている。詳細は後日公開される。

超ヤバシティ 2026 Supported by ペイディ

6人組ゲーム実況グループ「まじめにヤバシティ」によるブース「超ヤバシティ2026」を昨年に続き開催。今年は「お花見」をテーマとし、和菓子の販売や、会員限定プラットフォーム「まじめにヤバシティ GOGOGO（ごーごーごー）」内で毎週土曜21時に放送している「土曜21時の MAZI 夜 bar（まじやばー）」の公開放送が予定されている。

進行役MCは、声優の大槻丈一郎さん。さらに、協賛が決定したペイディのブースも設置するなど、様々な企画が実施される。

超ニコ四駆2026 Supported by 日本精工

通常ルール（タミヤ公認競技規則）を一切無視して速度やタイムのみを追求する「超ルール無用 JCJC ステージ」や、「製造業対抗ミニ四駆大会 ワールドカップ in 大阪・関西万博」優勝者のアズパカ氏が監修した3Dプリンター製のオリジナルコースで通常のミニ四駆とルール無用マシンが競い合う「超ルール無用スーパーグレートニコニコカップ」などの企画が多数展開される。

今年も日本精工（NSK）の協賛が決定し、高品質なベアリングが提供される。

チケット情報

【優先入場券】

1日券：前売 6,000円 / 2日通し券：前売 11,500円 ※数量限定

【一般入場券】

1日券：前売 3,800円、当日 4,500円 / 2日通し券：前売 7,200円

※中学生以下無料（中学生は学生証、もしくは公的身分証明書の提示必須）

※一部企画では、ニコニコ超会議の入場券チケットのほか、「体験チケット」の購入が必要です

2月19日19時よりfunityチケット（ファミリーマート発券）とイープラスにて、「ニコニコ超会議 2026」の優先入場券および一般入場券の販売が開始する。

また、高速バスと専用口からの入場券、宿泊がセット（カスタマイズ可）になった「”超”遠征支援ツアー」や、会場から徒歩2分のホテル宿泊と入場券、6つの特典がセットになった「超VIPチケット」なども用意されている。

企画発表第2弾「ニコニコ超会議2026 発表特番」配信

配信日時：3月12日19時～終了時間未定

過去最多の100社を超える協賛・出展が決定！

「ニコニコ超会議2026」の協賛・出展企業第1弾を発表。12社1団体の協賛と、81社9校5自治体の出展が決定した。

【協賛・出展一覧】

【特別協賛】 KADOKAWA / #コンパス

CD エナジー

【超ボカニコ2026 冠協賛】 タイミー

【超ヤバシティ協賛】 Paidy

【超おトイレ協賛】 下水王国 明電舎

【超ニコ四駆協賛】 日本精工（NSK）

【超コスプレ協賛】 ファミリーマート

【超休憩所協賛】 ネオバターロール

【超演奏してみた協賛】 大和証券

【超乾杯協賛】 濃いめのレモンサワー

【超ボカニコ2026 協賛】 東武トップツアーズ

【クリエイター全員集合協賛】 日本ネットクリエイター協会

